Дженнифер Энистон в свои 56 оказалась буквально загипнотизирована бойфрендом помоложе 0 310

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

"Он необыкновенный — особенный и очень добрый".

Дженнифер Энистон впервые высказалась о своём новом бойфренде Джиме Кёртисе, о романе с которым стало известно несколько месяцев назад. В интервью Elle 56-летняя актриса дала понять, что находится в восторге от возлюбленного.

"Он необыкновенный — особенный и очень добрый. И он хочет помочь людям исцелиться, пройти через свои травмы и застой к ясности. Это прекрасное дело, которому можно посвятить свою жизнь", — заявила Энистон, добавив, что гипноз — только "одна из многих вещей, которыми он занимается".

Слухи о том, что Энистон встречается с 50-летним Кёртисом, появились минувшим летом. В соцсетях он позиционирует себя как гипнотерапевта, "тренера по трансформации" и коуча по отношениям. Судя по всему, Дженнифер была его ученицей, прежде чем у них завязались отношения: в соцсетях она лайкала его посты, а на своей странице и сама стала чаще размышлять о высоких материях.

Впервые пару вместе засняли на отдыхе в июле, а на днях она впервые опубликовала совместное фото с Кёртисом в инстаграме.

insa.jpg

На чёрно-белом снимке Дженнифер обнимает Джима со спины. "С днём рождения, любовь моя. Дорожу тобой", — подписала она кадр. В комментариях многие поздравили не только Кёртиса, но и актрису с тем, что она нашла свою вторую половинку. Фолловеры отметили привлекательную внешность Джима, кто-то даже сравнил его с постаревшим Брэдом Питтом не в пользу последнего.

#фото #кино #instagram #отношения #возраст #соцсети #знаменитости #роман #любовь
