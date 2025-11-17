Baltijas balss logotype
Том Круз получил почётный «Оскар» 0 144

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Том Круз получил почётный «Оскар»

Американский актёр Том Круз получил почётную награду Академии на церемонии Governors Awards, выступив с эмоциональной речью о том, насколько значимым в его жизни является кино.

The Standart сообщает, что премию актёру вручил режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту, который сейчас работает с Крузом над новым фильмом, выходящим в следующем году. Для Круза, четырёхкратного номинанта на «Оскар», награда стала признанием его многолетнего вклада в мировое кино.

Почетный «Оскар» - это та же статуэтка «Оскар», но присуждаемая на основании решения Совета управляющих Академии, а не через голосование всей Академии.

В своей речи актёр подчеркнул, что кинематограф формирует его личность и мировоззрение. «Это заставляет меня путешествовать по миру. Помогает ценить различия между людьми. Показывает нам общую человечность», - сказал Круз.

Том Круз был отмечен вместе с хореографом Дебби Аллен и художником-постановщиком Уинном Томасом, известным по фильму Do The Right Thing. Многие лауреаты этой награды в прошлом также не имели соревновательного «Оскара».

Круз за свою карьеру четырежды номинировался на премию: дважды за лучшую мужскую роль («Рождённый четвертого июля», «Джерри Магуайр»), один раз за роль второго плана («Магнолия») и один раз как продюсер лучшего фильма («Топ Ган: Мэверик»).

Актёр рассказал, что влюбился в кино ещё в детстве, когда впервые увидел на экране яркий поток света, «делавший мир намного больше того, который он знал».

Президент Академии Джанет Янг, объявляя номинантов, отметила «невероятную преданность Круза кинематографическому сообществу, кинотеатральному опыту и индустрии трюков».

Почётный «Оскар» (Academy Honorary Award) - это специальная награда Американской киноакадемии, которую вручают не за конкретный фильм года, а за общий вклад в мировое кино.

Премия присуждается за выдающийся вклад в кинематограф в течение всей карьеры; за достижения, которые невозможно охватить обычными номинациями; за значимый вклад в развитие киноиндустрии, технологий, культуры или гуманитарную деятельность, связанную с кино.

Почётный «Оскар» вручали:

актёрам (Чарли Чаплин, Кирк Дуглас, Упи Голдберг),

режиссёрам (Акира Куросава, Стэнли Донен),

композиторам, монтажёрам, постановщикам,

а также людям, стоящим за техническими инновациями и развитием кино.

Нередко эту награду получают знаменитости, которые никогда не выигрывали соревновательный «Оскар», но считаются легендами индустрии.

Почётные «Оскары» традиционно вручают на церемонии Governors Awards, отдельном мероприятии Киноакадемии, которое проходит за несколько месяцев до основной церемонии.

