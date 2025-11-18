Baltijas balss logotype
Раскрыта причина радостного поведения Тимоти Шаламе после расставания 0 261

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

Daily Mail: Тимоти Шаламе счастлив обрести внутреннюю свободу после расставания.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла причину радостного поведения актера Тимоти Шаламе после расставания с телезвездой Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По словам специалистки, артист впервые после долгого перерыва обрел внутреннюю свободу, которая ему свойственна. «Тимоти, кажется, всегда воплощает в себе дух 16-летнего мальчишки из скейт-парка, и после его предполагаемого расставания с гораздо более утонченной и осознанной Кайли он, похоже, невероятно счастлив дать своему внутреннему подростку полное выражение как через свой стиль, так и через язык тела», — пояснила Джеймс.

Собеседница издания обратила внимание на размашистую походку и покачивания головы Шаламе, которые создают впечатление, что он чувствует себя раскованнее. «Это образ "братана", который намекает, что он рад вернуться к своей команде после долгого периода, проведенного в роли взрослого 29-летнего утонченного мужчины только ради того, чтобы хорошо выглядеть на селфи с Кайли», — заключила эксперт.

Официально расставание звездная пара не подтвердила.

#отношения #стиль #Тимоти Шаламе #знаменитости #Кайли Дженнер #расставание #язык тела #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
