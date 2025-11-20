Девушка признается: она хотела дом, сад, детей, а он мечтал о другом.

Пять лет назад Мария Кончаловская-Михалкова вышла замуж. На тот момент ей было всего девятнадцать лет — возраст, который, по ее словам сегодня, слишком юный для столь важного события. Со своим мужем девушка рассталась — без шума и громких подробностей, с уважением и благодарностью друг к другу, сделанными выводами и уверенным взглядом в будущее.

Что будет в этом будущем — покажет жизнь, а в настоящем дочь Егора Кончаловского вновь влюблена и счастлива. Об этом она говорила не так давно — на премьере сериала «Хроники русской революции», это же повторила на первом показе нового фильма Егора Кончаловского «Авиатор».

СМИ сразу спросили:

Маша, кто сегодня с вами?

Это мой потрясающий друг Виталий, друг детства, он очень хотел посмотреть фильм.

А мы надеялись, что это ваш бойфренд.

Ну, к сожалению, пока я не могу оправдать ваши надежды.

А почему вы решили личную жизнь подальше держать от глаз публики?

Ну, был не совсем приятный опыт, скажем так, и поэтому пока будет так. Тем более мой спутник работает...

Вы считаете, что излишнее внимание может навредить отношениям?

Я считаю, что в начале отношений никто не должен находиться в поле пары, которые пытаются построить какие-то отношения.

Первым (и пока единственным официальным) мужем Марии был Никита Кузьмин. Девушка признается: она хотела дом, сад, детей, а он мечтал о другом. Супруги расстались как цивилизованные люди, ни слова плохого друг о друге не сказали. Родители Маши тоже держат удар: не отвечают на каверзные вопросы журналистов.