Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами 0 397

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами
ФОТО: Unsplash

Травматолог: несвоевременное лечение ангины грозит артритом.

Некоторые болезни могут провоцировать развитие артрита, предупредил травматолог Ибрагим Абакаров.

Врач уточнил, что некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, например, ангину, урогенитальные и кишечные болезни. Абакаров подчеркнул, что по этому причине очень важно своевременно их лечить.

Травматолог объяснил, что при этих болезнях организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела. «Они могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов, и из-за этого возникает воспаление», — объяснил врач.

Ранее травматолог-ортопед рассказал, что утиная походка, при которой человек переваливается с ноги на ногу, может говорить о слабости мышц таза и бедер или патологиях тазобедренных суставов — например, артрозе.

#медицина #лечение
