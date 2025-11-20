Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Фурман рассказали об опасности сдерживания слез.

«Сдерживание слез может привести к опасным последствиям. Если мы сдерживаем слезы, то что может быть? При недостатке слезы развивается синдром сухого глаза», — заявил Дементьев.

Также, по его словам, недостаточное количество слезы может спровоцировать спазм век и глазодвигательных мышц. «Когда человек пытается запретить себе плакать, он рефлекторно сжимает веки, и это рефлекторное сжимание может вызывать спазм», — объяснил специалист. Он добавил, что в конечном итоге сдерживание плача приводит к дистрофии сетчатки — патологическому процессу, при котором разрушаются клетки сетчатки.

Фурман также отметила, что человек, сдерживающий слезы, подавляет свои эмоции. Рано или поздно это может привести к паническим атакам, а также к тревожным и депрессивным расстройствам, предупредила врач.