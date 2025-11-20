Врач и телеведущая Елена Малышева похвалила изобретение индийских ученых, которое поможет избавиться от неприятного запаха из обуви.

Она рассказала, что индийские ученые, одним из которых был исследователь Викаш Кумар, написали научную статью «Вонючая обувь: возможность для редизайна полки для обуви». В ней специалисты предложили использовать ультрафиолетовые лампы на полках для обуви, чтобы избавиться от неприятного запаха из ботинок. Малышева объяснила, что УФ-излучение убивает грибок, из-за которого обувь начинает источать зловоние.

Врач уточнила, что исследователи из Индии были удостоены Шнобелевской премии за этот вывод. Однако Малышева подчеркнула, что многие из тех, кто получили эту награду, занимались жизненными проблемами людей, и похвалила авторов работы. «Мы очень любим ученых, которые любят науку. (...) Взяли и придумали полку, чтобы не воняло», — сказала врач.