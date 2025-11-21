Baltijas balss logotype
Александр Петров и Марина Александрова получили награды «Актер года» на премии «Кинорепортер»

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Александр Петров и Марина Александрова получили награды «Актер года» на премии «Кинорепортер»

Вечер 19 ноября стал особенным для российской киноиндустрии: в отеле «Метрополь» состоялась церемония награждения премии «Кинорепортер. Событие года», которая традиционно отмечает выдающиеся достижения в кино. Среди гостей – режиссеры, продюсеры и звезды, формирующие современный облик отечественного кинематографа.

Главными триумфаторами вечера стали Александр Петров и Марина Александрова, получившие титул артистов года. Петров подчеркнул, что награда отражает не только его личные усилия, но и работу всей команды, стоящей за кулисами. Звезда «Полицейского с Рублевки» посвятил этот успех супруге, недавно родившей их сына Федора.

Марина Александрова блистала в строгом черном платье и выразила благодарность всем коллегам, с которыми работала в уходящем году. Актриса отметила, что внимание зрителей вдохновляет её на новые эксперименты с ролями и форматами.

Фильмом года жюри признало «Август» (16+) Андрея Кончаловского, отмечая эмоциональную глубину картины и мастерство режиссера. Среди других победителей – сериал «Хроники русской революции» (18+), признанный лучшим сериалом года, проект «Пророк. Истории Александра Пушкина» (18+), который стал хитом сезона, а также режиссёр Андрей Максимов, получивший титул «Прорыв года».

Источник: Kleo

#награды #премии #сериалы #кинематограф #кинопремия
Оставить комментарий

Видео