34-летний актер Остин Батлер , известный по фильму «Элвис», приобрёл дом легендарного Брэда Питта в престижном районе Лос-Фелис. Сделка оценена в 5,2 миллиона долларов и состоялась всего через несколько месяцев после ограбления, когда в особняк незаконно проникли злоумышленники.

Особняк «Стальной дом» и его особенности

Дом середины XX века, известный как «Стальной дом», занимает площадь около 185 квадратных метров. Он имеет Г-образную планировку, три спальни и две ванные комнаты. Среди удобств — просторная гостиная с панорамными окнами, бассейн, сауна и солнечные батареи. Ранее объект принадлежал Эйлин Гетти и фигурировал в списках звездной недвижимости Голливуда.

Питт приобрёл эту резиденцию в 2023 году, переехав из более дорогого дома в том же районе. После инцидента с кражей он усилил охрану, но в итоге решил продать особняк. Новым домом Брэда Питта стал объект в Голливудских холмах стоимостью 12 миллионов долларов с шестью спальнями, восемью ванными, бассейном, современным кинотеатром и системой безопасности.

Символический шаг для Остина Батлера

Для Батлера покупка дома — не только новый этап жизни, но и своеобразная связь с Брэдом Питтом: ранее актёры встречались на съемочной площадке фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Теперь Остин стал владельцем резиденции, история которой уже вписана в хронику голливудской недвижимости.

