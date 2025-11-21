Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков 0 72

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков
ФОТО: Unsplash

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к осложнениям.

Врач-инфекционист Екатерина Болдырева рассказала о том, к каким последствиям может привести бесконтрольный прием антибиотиков.

«При применении антибиотиков без консультации с врачом человек может не только не излечиться от инфекции, но и столкнуться с ее осложнениями. Еще одна опасность частого бесконтрольного приема этих препаратов заключается в том, что они перестают помогать из-за развития устойчивости бактерий к их воздействию», — предупредила врач.

Также, по ее словам, часто люди без медицинского образования назначают себе неподходящие антибиотики - просят врача его выписать - или принимают их без необходимости, из-за чего лечение оказывается неэффективным. В этом случае прием лекарственных препаратов надо прекратить, а не заканчивать курс. В то же время прерывать курс правильно подобранных антибиотиков нельзя, так как это спровоцирует рецидив заболевания.

В заключение врач добавила, что мнение, будто прием антибиотиков надо сочетать с пробиотиками, не совсем верно. Большинству людей во время стандартного курса этих препаратов будет достаточно соблюдения рациональной диеты, в составе которой присутствуют продукты, богатые клетчаткой.

Читайте нас также:
#медицина #врач #инфекции #лечение #антибиотики #пробиотики #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео