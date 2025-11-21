Врач-инфекционист Екатерина Болдырева рассказала о том, к каким последствиям может привести бесконтрольный прием антибиотиков.

«При применении антибиотиков без консультации с врачом человек может не только не излечиться от инфекции, но и столкнуться с ее осложнениями. Еще одна опасность частого бесконтрольного приема этих препаратов заключается в том, что они перестают помогать из-за развития устойчивости бактерий к их воздействию», — предупредила врач.

Также, по ее словам, часто люди без медицинского образования назначают себе неподходящие антибиотики - просят врача его выписать - или принимают их без необходимости, из-за чего лечение оказывается неэффективным. В этом случае прием лекарственных препаратов надо прекратить, а не заканчивать курс. В то же время прерывать курс правильно подобранных антибиотиков нельзя, так как это спровоцирует рецидив заболевания.

В заключение врач добавила, что мнение, будто прием антибиотиков надо сочетать с пробиотиками, не совсем верно. Большинству людей во время стандартного курса этих препаратов будет достаточно соблюдения рациональной диеты, в составе которой присутствуют продукты, богатые клетчаткой.