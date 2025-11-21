Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Супермодель Ирина Шейк в свои не устает менять имидж 0 272

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Но лучше всего она смотрится с минимумом одежды.

Но лучше всего она смотрится с минимумом одежды.

Для теплой американской осени звезда выбрала меховые брюки.

Живущая в Нью-Йорке Ирина Шейк продолжает радовать фанатов новыми снимками. На этот раз модель показала себя в рокерском образе total black.

На звезде подиума была стильная кожаная куртка-рубашка, надетая на водолазку, и брюки с мехом. На ногах у Ирины красовались черные сапоги на невысоком каблуке. Образ дополнила сумка с металлическими шипами.

Фолловеры по-разному отреагировали на непривычный для модели стиль. Многие подписчики высоко оценили «металлический» аутфит Шейк: «Ирина, тебе так идет стиль хэви-метал!», «Вот бы увидеть Ирину в клипе The Rolling Stones», «Мне очень нравится все кожаное», «Этот взгляд бесподобен».

Другие же отметили, что модель образ total black только портит. «Мне не нравится такой стиль — волосы слишком темные, а макияж старит», «Ирина уже не такая красивая, как раньше. Мы все стареем…», «Что с ней случилось?» — написали другие фолловеры звезды.

Перед этим Шейк вышла в свет в топе-бюстгальтере с конусообразными чашечками и брюках с заниженной талией. «Потрясающий день выдался в Праге! Для меня это большая честь, и я благодарна за возможность быть в одной компании с невероятными женщинами во время интервью», — подписала пост Шейк.

Супермодель получила массу комплиментов от фолловеров. «С каждым днем ты выглядишь все моложе и лучше, ты вдохновляешь своим примером», «Ну что за красотка», «Невероятная», — написали англо- и русскоязычные поклонники Ирины.

Ранее, на Хэллоуин, Шейк поразила необычным костюмом — она нарядилась легендарной звездой фильмов для взрослых Чиччолиной.

Читайте нас также:
#звезды #мода #социальные сети #Ирина Шейк #стиль #красота #кожа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео