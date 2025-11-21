Живущая в Нью-Йорке Ирина Шейк продолжает радовать фанатов новыми снимками. На этот раз модель показала себя в рокерском образе total black.

На звезде подиума была стильная кожаная куртка-рубашка, надетая на водолазку, и брюки с мехом. На ногах у Ирины красовались черные сапоги на невысоком каблуке. Образ дополнила сумка с металлическими шипами.

Фолловеры по-разному отреагировали на непривычный для модели стиль. Многие подписчики высоко оценили «металлический» аутфит Шейк: «Ирина, тебе так идет стиль хэви-метал!», «Вот бы увидеть Ирину в клипе The Rolling Stones», «Мне очень нравится все кожаное», «Этот взгляд бесподобен».

Другие же отметили, что модель образ total black только портит. «Мне не нравится такой стиль — волосы слишком темные, а макияж старит», «Ирина уже не такая красивая, как раньше. Мы все стареем…», «Что с ней случилось?» — написали другие фолловеры звезды.

Перед этим Шейк вышла в свет в топе-бюстгальтере с конусообразными чашечками и брюках с заниженной талией. «Потрясающий день выдался в Праге! Для меня это большая честь, и я благодарна за возможность быть в одной компании с невероятными женщинами во время интервью», — подписала пост Шейк.

Супермодель получила массу комплиментов от фолловеров. «С каждым днем ты выглядишь все моложе и лучше, ты вдохновляешь своим примером», «Ну что за красотка», «Невероятная», — написали англо- и русскоязычные поклонники Ирины.

Ранее, на Хэллоуин, Шейк поразила необычным костюмом — она нарядилась легендарной звездой фильмов для взрослых Чиччолиной.