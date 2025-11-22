Baltijas balss logotype
Эмоциональный артист Башаров нашел себе молодую жену

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: С новой супругой Настей.

С новой супругой Настей.

Марат осуществил хитроумный план по соблазнению случайной знакомой.

51-летний актёр признался, что еще два года назад сыграл тайную свадьбу с актрисой Анастасией Борисовой. Избранница артиста младше него на 13 лет. Анастасия родом из Читы. Актриса окончила РАТИ-ГИТИС, вышла замуж, но развелась. От первого брака у нее есть сын. Борисова снималась в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», но в основном в эпизодах, так что большинству зрителей ее имя неизвестно. С 2008 по 2015 годы артистка играла в труппе Московского «Театра Луны».

Не секрет, что репутация у Марата не самая лучшая: актер злоупотреблял алкоголем и распускал руки, избивая своих жен. Поэтому артисту пришлось разработать хитроумный план, чтобы заинтересовать свою новую девушку. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» впервые положил глаз на Асю во время ее репетиции. Марат заглянул в студию, где она играла на сцене. По словам актера, сначала он обратил внимание на фигуру девушки и на ее глаза.

«Я опустил свой взор ниже - талия, попочка, ножки. Я подумал: "Какая красивая". Потом я поднял глаза выше и заметил роскошную лучезарную улыбку. Она меня не видела, они репетировали поклоны. Я закрыл дверь, начал уходить, а потом решил посмотреть еще раз. Вернулся, открыл дверь, посмотрел. И так ходил раза три-четыре», - рассказывал Башаров в студии программы «Секрет на миллион».

ppp2222.jpg

Тогда артист составил хитроумный план по соблазнению новой знакомой. Он хотел устроить свидание с девушкой, но так, чтобы она об этом не догадалась. Марат попросил помощи коллег по театру.

«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку. И даже уговорил продюсера приказать Асе, чтобы она обязательно там была», - сообщил артист.

Продюсер заверил Асю, что на актерской рыбалке будет весь творческий коллектив, а заедет за ней Марат.

«Я довез ее тогда. Вот так попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», - рассказал Башаров.

Напомним, первой женой Башарова стала Елизавета Куцко, она родила артисту дочь Амели. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Они со скандалом расстались всего через полгода. В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В этом браке у артиста появился сын Марсель. В марте 2019 года пара разошлась после обвинений жены артиста в рукоприкладстве.

