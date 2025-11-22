Baltijas balss logotype
Никакого брачного договора не было. Человека обманули в духе 90-х - юрист семьи Яниса Тиммы 4 2131

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никакого брачного договора не было. Человека обманули в духе 90-х - юрист семьи Яниса Тиммы

Семья баскетболиста Яниса Тиммы продолжает борьбу за то, чтобы его сын Кристиан получил оставленное спортсменом наследство. Согласно брачному договору, певица Анна Седокова получила всё имущество спортсмена, сообщает tv3.

Интересы семьи представляет юрист Маргарита Гаврилова, которая не получает за свою работу ни цента, действуя исключительно из принципа. В социальных сетях она делится последними новостями.

Маргарита поясняет, что Анна и Янис жили в двух странах — в России и США. Брачный договор был заключён в Америке, и на его основании после смерти спортсмена всё имущество перешло к Анне, которая уже продала его, не передав сыну Тиммы ни доли наследства.

После длительного расследования стало ясно, что документ, называемый брачным договором, не имеет юридической силы. Юрист, подписавший этот документ, не имела законных полномочий делать это. Юрист семьи Тиммы уверена, что Седокова знала об этом, и потому её действия можно расценивать как мошенничество.

«Согласно информации, предоставленной публичным нотариусом штата Флорида Аленой Грин, брачный договор не существует. Она его не составляла, не удостоверяла нотариально и не участвовала в его подготовке, о чём сообщила Анне Седоковой. Нотариус пояснила, что данный документ не является брачным договором, а всего лишь нотариально подтверждает подписи сторон. Более того, сам документ является незаконным, так как госпожа Грин — публичный нотариус, а не нотариус штата, и не имеет права удостоверять подобные документы», — объясняет адвокат семьи Яниса.

«Это подделка, недействительный документ. Тем не менее, она использовала его при продаже совместного имущества. Мы получили этот документ из Росреестра, куда сама Седокова подала его как оправдание отсутствия письменного согласия мужа — якобы из-за наличия брачного договора», — добавил он.

Правозащитники планируют возбудить уголовное дело против Седоковой по статье 159 Уголовного кодекса РФ, которая касается мошенничества. В свою очередь, команда юристов намерена оспорить все сделки, совершённые на основании брачного договора, и потребовать половину стоимости всех активов, проданных Седоковой.

«Важно понимать, что Янис жил с убеждением, что существует законный брачный договор, и Анна его в этом убедила. Согласно этому договору, он якобы был обязан отдать ей всё, что приобрёл», — поясняет юрист.

Маргарита считает, что Анна воспользовалась доверием, эмоциями и, в духе 90-х годов, обманула жертву. Юрист называет это преступной схемой — игрой на чувствах человека с намеренным введением в заблуждение.

tv3.lv

#суд #мошенничество #наследство #брак #обман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(4)
    Anim
    22-го ноября

    Аленище...

    полосатый конь
    22-го ноября

    Многие женщины, на месте Седоковой поступили бы так же. Аленятина такого масштаба не каждый день встречается. И убила его не баба, а его собственная запредельная тупость, не совместимая с жизнью.

    Виардо кузнецова
    22-го ноября

    Я за Яниса, как он наступил на такую какашку как седюкова.Конечно она мошеница да и скорее всего именно она убила Яниса

    Nose Bose
    Виардо кузнецова
    22-го ноября

    какая она мошенница? Типичная б.дь. Мужчина, покупая б.дь, должен платить. Обычный рынок. А вот семья неадекватная :)

