Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты действенные способы вернуть пропавшее либидо
ФОТО: Freepik

Сексолог Милана Соколова раскрыла несколько действенных способов, которые помогут вернуть внезапно пропавшее желание заниматься сексом с партнером.

Соколова подчеркнула: не хотеть интимной близости — это нормально, а изменения сексуальности естественны для каждого человека. Однако иногда либидо может пропадать из-за проблем со здоровьем. По словам сексолога, причиной могут стать гормональные изменения или хроническая усталость.

Если же проблем со здоровьем нет, возможно, угасание желания обусловлено проблемами в отношениях, уточнила Соколова. «Монотонность и рутина убивают интерес к сексу даже у самых страстных пар. Поэтому важно внести разнообразие в свою интимную жизнь: попробовать новые виды близости, сменить обстановку или экспериментировать с ролью и стилем общения», — посоветовала она.

При этом специалистка призвала не заниматься сексом через силу. Вместо этого стоит откровенно поговорить с партнером, поделиться с ним своими чувствами и объяснить, что именно вызывает тревогу.

#отношения #советы #рутина #общение #сексуальность #здоровье
