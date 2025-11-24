Baltijas balss logotype
Большой Египетский музей - это надо видеть 0 301

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сокровищница стилизована в духе пирамид.

Сокровищница стилизована в духе пирамид.

12 основных галерей познакомят вас со всеми периодами.

Большой Египетский музей находится в Гизе — прямо напротив тех самых пирамид. Его площадь составляет 47 га. Обелиск фараона Рамзеса II приветствует посетителей на площади у музея, чтобы, войдя в главный холл, они были готовы встретиться с его статуей лицом к лицу.

em2.jpg

Погружение в историю Египта — это в прямом смысле подъём по огромной лестнице. На пути к галерейным залам вас встретят сфинксы, боги и правители древних времён. Когда же вы подниметесь, перед вами предстанут величественные пирамиды.

12 основных галерей познакомят вас со всеми периодами существования Древнего Египта — от додинастического до греко-римского. Они разделены на три секции: «общество, королевские династии» и «верования».

Галерея, посвящённая Тутанхамону, была недоступна до официального открытия 1 ноября 2025 года. Именно она стала главной сенсацией, ведь благодаря гробнице Тутанхамона мы получили ценнейшие сведения о быте египтян времён XVIII династии. В галерее Тутанхамона вы сможете посмотреть на многочисленные погребальные предметы.

eec5c674-318f-4851-ab2a-6645117d6984.jpg

Чтобы лишний раз почувствовать масштаб истории, вы можете посмотреть на солнечную барку Хеопса — судно длиной 42 метра, полностью размещённое в музее. На таких судах фараоны после смерти отправлялись в загробную жизнь.

b0a4f818-08eb-4d8e-b996-2a9460888bfd.jpg

Первые впечатления двоякие. Одни восторгаются, другие жалуются на закрытые залы, некомпетентных гидов, отсутствие навигации и нехватку предметов быта, рассказывающих о жизни простых египтян.

82893ab4-4847-44b1-aa7b-62daf121b566.jpg

Большой ажиотаж

Открытие египетского музея стало действительно резонансным событием. В торжествах приняли участие 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, 8 премьер-министров и ещё 40 министров и спикеров парламента. Россию представила министр культуры Ольга Любимова.

Учитывая сложную историю строительства, которое прекращалось из-за «арабской весны» и других политических потрясений, некоторые оценили открытие как сигнал: мягкая сила Египта и Африки укрепляется. Так, например, в интервью по поводу события президент Эритреи Исайяс Афеворки обратил внимание не только на музей как цивилизационное послание миру, но и подчеркнул способность африканских стран решать проблемы на местном уровне. При этом, завершение проекта Большого Египетского Музея не было бы возможно без вклада японских партнёров, что подтвердил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Большая роль отводится музею и в экономике Египта, где туризм обеспечивает 12% ВВП. Об экономическом значении музея и связи его с целями устойчивого развития напрямую говорят проектные документы. Учитывая стоимость и масштаб проекта, некоторые экономисты опасаются, что он может остаться «белым слоном» — активом, требующим больших затрат на содержание и обслуживание, но не приносящим достаточной прибыли или пользы.

Предполагается, что музей будет зарабатывать деньги благодаря двум рекреационным зонам. Первая связана непосредственно с экономической составляющей проекта и проводит мероприятия для компаний, магазинов и сферы услуг. Вторая играет социально-экономическую роль благодаря кинотеатру и детской зоне, где проводятся культурные мероприятия, способствующие финансовой поддержке музея.

Кроме того, правительство Египта более 7 лет проводило реконструкцию зоны пирамид в Гизе, чтобы улучшить туристическую инфраструктуру. В продвижение включается не только государство, но и бизнес. Так, после открытия музея группа компаний Talaat Moustafa Group (TMG) объявила о реализации проекта по развитию туризма класса люкс стоимостью 788 млн долл., который будет располагаться непосредственно за музеем и будет включать роскошный отель Four Seasons, резиденции, торговые и развлекательные зоны.

К 2030 году музей должен привлечь 30 млн туристов. И, действительно, в первые недели существования он принимает по 19 тыс. посетителей в день и уже столкнулся с проблемой переполнения, из-за чего пришлось ввести проход по сеансам.

Но сможет ли Египет поддерживать такой ажиотаж?

#история #туризм #археология #развитие #Египет #культура #экономика #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео