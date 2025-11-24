Baltijas balss logotype
Небесный гламур без прикрас: почему дресс-код стюардесс вызывает критику 0 492

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Небесный гламур без прикрас: почему дресс-код стюардесс вызывает критику

Эффектная униформа бортпроводниц скрывает реальные трудности профессии: строгий дресс-код нередко мешает работе, влияет на здоровье и даже провоцирует сексизм со стороны пассажиров.

Строгая форма vs безопасность и комфорт

Многие элементы женской формы — узкие юбки, каблуки, макияж — оказываются неудобными в ситуациях, где важна скорость и свобода движения. Стюардессы признаются, что им сложно выполнять экстренные процедуры, вроде СЛР, находясь в тесной юбке и на каблуках.

Здоровье под угрозой

Далёкие рейсы требуют ходить по салону по 10–11 км за смену. Высокие каблуки приводят к: — боли в спине, — бурситу, — отёкам, — появлению волдырей. Переход на обувь без каблуков заметно облегчает состояние, но разрешение получают далеко не все.

Сексизм на рабочем месте

Строгий гламурный образ нередко усиливает отношение к стюардессам как к объектам, а не как к членам экипажа. Женщины сообщают о: — уничижительных комментариях, — намёках, — навязчивом внимании, — сомнениях в их компетентности. Некоторые сталкивались даже с физическими домогательствами.

Боязнь жаловаться

Авиакомпании находятся под давлением: задержки рейсов стоят денег, а внутренние разбирательства — долгие и сложные. Поэтому жалобы экипажа нередко остаются без реакции.

Дресс-код как пережиток прошлого

Исследования показывают, что сотрудники хотели бы большей свободы в выборе одежды. Но многие авиакомпании по-прежнему поддерживают образ «женственной» стюардессы — то есть юбки, каблуки, макияж. Эксперты считают, что такой подход не отражает современные требования к профессии.

Первые перемены

Некоторые авиалинии уже разрешили брюки, более удобную обувь и менее строгие нормы внешности. Постепенно меняется и подход к телесности: теперь принимают стюардесс с разными размерами фигуры — то, что раньше было невозможным.

Но путь ещё долгий

Ожидания пассажиров и имидж компаний меняются медленнее, чем условия реальной работы. Эксперты уверены: чтобы сохранить здоровье персонала и повысить безопасность полётов, авиакомпаниям придётся пересмотреть устаревшие стандарты.

Читайте нас также:
#авиация #профессия #безопасность #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

