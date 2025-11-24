Российская драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержала убедительную победу на Richmond International Film Festival, обойдя 170 работ со всего мира. Проект впечатлил как зрителей, так и критиков, а также был приобретён зарубежными платформами.

Успех сериала на мировом фестивале

Российская драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержала убедительную победу на Richmond International Film Festival, обойдя 170 работ со всего мира. Проект впечатлил как зрителей, так и критиков, а также был приобретён зарубежными платформами.

Главная награда RIFF

Создание Жоры Крыжовникова выиграло в номинации Best of Festival for Episodic, став сильнейшим среди всех представленных сериалов. Для «Слова пацана» это первая крупная зарубежная награда, подчёркивающая интерес к российскому проекту за пределами страны.

Масштаб участия

В этом году RIFF представил 170 фильмов и эпизодов из более чем 20 государств. Как отмечает радио «Орфей», фестиваль, проводимый уже в 14-й раз, сохраняет репутацию площадки для мировых кинопремьер.

Интерес зарубежной индустрии

Ранее сериал демонстрировали на международных кинорынках, где им заинтересовались представители индустрии из ОАЭ, Индии, Омана, Турции и Южной Кореи. Права на трансляцию уже проданы в Бразилию, Монголию и страны Балкан. Там шоу успешно вышло в эфир и собрало позитивные отзывы аудитории.

Оценки мировых критиков

The Economist отметил «высокий уровень режиссуры и мощный драматизм» сериала, подчёркивая, что «самые мрачные сцены, насыщенные насилием, не превращаются в пропаганду».

The New York Times пишет: «Мрачное нигилистическое шоу, от которого россияне не могут оторваться. Стриминговый хит “Слово пацана” о подростковых бандах в позднесоветский период мрачно отражает настроения в стране».

Образ главного героя

Андрей, центральный персонаж истории, представлен как почти незаметная фигура — «пустое место» с «пухлыми губами и глубоко посаженными глазами». Его внешность напоминает Джастина Бибера без татуировок, а подчеркнутая эмоциональная холодность делает его характер ещё противоречивее. Даже забота о семье не вызывает у зрителей явного сочувствия.