Сериал «Слово пацана»: международный триумф российского проекта 1 337

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сериал «Слово пацана»: международный триумф российского проекта

Российская драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержала убедительную победу на Richmond International Film Festival, обойдя 170 работ со всего мира. Проект впечатлил как зрителей, так и критиков, а также был приобретён зарубежными платформами.

Успех сериала на мировом фестивале

Главная награда RIFF

Создание Жоры Крыжовникова выиграло в номинации Best of Festival for Episodic, став сильнейшим среди всех представленных сериалов. Для «Слова пацана» это первая крупная зарубежная награда, подчёркивающая интерес к российскому проекту за пределами страны.

Масштаб участия

В этом году RIFF представил 170 фильмов и эпизодов из более чем 20 государств. Как отмечает радио «Орфей», фестиваль, проводимый уже в 14-й раз, сохраняет репутацию площадки для мировых кинопремьер.

Интерес зарубежной индустрии

Ранее сериал демонстрировали на международных кинорынках, где им заинтересовались представители индустрии из ОАЭ, Индии, Омана, Турции и Южной Кореи. Права на трансляцию уже проданы в Бразилию, Монголию и страны Балкан. Там шоу успешно вышло в эфир и собрало позитивные отзывы аудитории.

Оценки мировых критиков

The Economist отметил «высокий уровень режиссуры и мощный драматизм» сериала, подчёркивая, что «самые мрачные сцены, насыщенные насилием, не превращаются в пропаганду».

The New York Times пишет: «Мрачное нигилистическое шоу, от которого россияне не могут оторваться. Стриминговый хит “Слово пацана” о подростковых бандах в позднесоветский период мрачно отражает настроения в стране».

Образ главного героя

Андрей, центральный персонаж истории, представлен как почти незаметная фигура — «пустое место» с «пухлыми губами и глубоко посаженными глазами». Его внешность напоминает Джастина Бибера без татуировок, а подчеркнутая эмоциональная холодность делает его характер ещё противоречивее. Даже забота о семье не вызывает у зрителей явного сочувствия.

#сериал #критика #кинематограф #слово пацана
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    А в Латвии запрещено смотреть такое кино. Для латышей немой мультфильм про кота верх культуры.

    4
    3

