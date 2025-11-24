Актер из Индии Дхармендра (полное имя — Дхармендра Кевал Кришан Деол) умер в возрасте 89 лет, сообщает Variety.

Актера называют звездой индийского кино, он снимался в картинах на протяжении более шестидесяти лет. Дхармендра успел сыграть более чем в 250 фильмах, включая известные в СССР картины «Зита и Гита», «Мой любимый раджа», «Месть и закон» и другие.

Как пишет издание, Дхармендра несколько недель назад был госпитализирован в Мумбаи из-за проблем с дыханием, но затем его выписали.

Будущий актер родился в индийском штате Пенджаб в декабре 1935 года. Его дебют на экране состоялся в 1960 году в фильме «Дил Бхи Тера Хум Бхи Тере», широкую известность он получил после съемок в фильме «Цветы и камни».

Актер также основал свою продюсерскую компанию Vijayta Films, которая сняла кассовый хит 1983 года «Бетааб».