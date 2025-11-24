Анастасия Волочкова покинула антиалкогольное реалити уже после первого выпуска. Однако та невероятная химия, установившаяся между танцовщицей и 29-летним артистом, оказалась куда крепче, чем стены звездного рехаба Василия Шурова.

Так уж вышло, что участие Анастасии Волочковой в проекте «Звезды под капельницей» обернулось позором на всю страну. Однако перед тем как рассориться с треш-блогером Габаром, который не только заявил о стремлении блондинки вступить в интимную связь с Ромой Желудем, но и отфутболил ее роскошный букет, заслуженная артистка России все-таки сумела впечатлить приглянувшегося ей красавчика.

После выхода на экраны второго эпизода шоу стало понятно: балерина и музыкант продолжают флиртовать даже после скандального бегства Анастасии Юрьевны из шоу. Об этом Желудь с превеликой радостью рассказал другим участникам во время завтрака, когда главный идеолог проекта Василий Шуров сообщил подопечным, что доступ к своим мобильникам они будут получать только после 22 часов вечера.

«Как же я буду с Настей общаться? Она мне уже столько всего из своего дома скинула. У нее свой рехаб, как она говорит», — заявил раздосадованный Роман, ранее застуканный за страстным поцелуем с танцовщицей.

В это же самое время Александр Габар попытался извиниться перед униженной им балериной. Мол, он искренне сожалеет обо всем, что случилось после злополучной вечеринки. «Она тебя ненавидит, ты тут всех вывел тем, что пнул розы», — резюмировал Желудь.

Однако на этом откровения блогера не закончились. Приглянувшийся балерине красавчик сообщил о сексуальном влечении к блондинке. По его словам, Анастасия Волочкова обладает особенным шармом, от которого он, к собственному удивлению, потерял голову.

«Насчет Анастасии Волочковой. Дорогие друзья, официально заявляю, что у меня в моменте встал… Она настолько сексуальная, когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно, весело, но помимо этого, она еще и безумно сексуальная женщина. Настолько, что от растяжки и шпагата рядом встал даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», — заявил Рома Желудь.