40-летняя сестра Веры Брежневой отсудила у Александра Цекало более 200 000 евро 0 490

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Виктория вышла из небогатой, многодетной, украинской семьи.

Продюсеру Алекандру Цекало пришлось раскошелиться. Звезда закрывает долг по алиментам.

В конце лета экс-супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, обратилась с иском в суд. Блондинка потребовала взыскать с продюсера алименты на двоих детей: 17-летнюю Александру и 13-летнего Михаила. Но тогда Фемида заявление отклонила, так как оформлено оно было некорректно.

Виктория между тем сообщила, что Александр задолжал наследникам 48,9 млн рублей. Якобы Цекало годами игнорировал обязанность содержать сына и дочь.

Виктория Викторовна Галушка родилась 22 декабря 1984 года в украинском городе Днепродзержинске, Днепропетровская область. В тот же день на свет появилась ее сестра-двойняшка Анастасия. Девочки росли вместе со старшими сестрами — Верой и Галиной.

Как рассказывала позже Брежнева, в семье до последнего не знали, что родятся две девочки. Ждали крупного мальчика, поэтому мама даже шутила об опасениях, что супруг не захочет забирать ее из роддома, поскольку мечтал о сыне.

Многодетная семья жила скромно. Отец Виктор Михайлович работал на местном химическом заводе. Мать девочек Тамара Витальевна по образованию медик, однако трудилась уборщицей там же, где и муж. Денег не хватало, поэтому одежду дочерям приходилось донашивать друг за другом. По словам Виктории, из-за этого у нее в подростковом возрасте было множество комплексов, она была обидчивой, переживала из-за финансового положения. Но, несмотря на все трудности, девочки росли дружными. Вечерами мама собирала их всех вместе на диване, где они подолгу разговаривали, делясь секретами. Традиция сохранилась и во взрослом возрасте: сестры Виктории всегда охотно приезжают друг к другу в гости, чтобы побеседовать за одним столом.

Окончив школу, Галушка поступила в медучилище, однако работать по специальности ей не довелось. Сразу после выпуска она переехала в Киев, где сестра Вера, на тот момент уже участница популярного коллектива «ВИА Гра», помогла найти престижную работу. Так Виктория стала сотрудницей небезызвестной дизайнерской компании Ольги Навроцкой. В 2007 году Виктория познакомилась с Александром Цекало, шоуменом, певцом, композитором и продюсером. Это случилось в Киеве на одном из модных показов. Александр, по собственному признанию, влюбился в фигуристую красавицу-блондинку с первого взгляда и сразу пригласил на свидание. Несмотря на разницу в возрасте в 23 года и в росте, который у бизнес-леди составляет 171 см, а у продюсера 167 см, влюбленные были счастливы друг с другом.

В итоге на банковский счет Галушки «упал» 21 млн рублей (более 200 000 евро). Теперь экс-супруга продюсера ждет оставшуюся часть долга — еще 27,9 млн. Она вновь обратилась в суд, накануне состоялось первое заседание.

Для самого Цекало отношения с сестрой Брежневой не были первым серьезным романом. В прошлом он уже был дважды женат, но после развода с Лолитой Милявской долгое время оставался холостяком. Все изменилось, когда в его жизни появилась Виктория...

#суд #алименты #развод #долги #семья #отношения #знаменитости #роман #карьера
Видео