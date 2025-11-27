Кажется, что радость должна возникать естественно. Но многие люди словно сами выключают в себе способность чувствовать удовольствие. На вопрос «Как дела?» они отвечают односложно, избегая позитивных эмоций или сразу переходя к жалобам. Почему так происходит — и как вернуть себе способность радоваться?

эксперт: Вероника Степанова, психотерапевт

Наше отношение к счастью нередко связано со страхом потерь, завышенными ожиданиями или опытом, полученным в детстве. Иногда мы убеждаем себя, что не имеем права на позитив — или что за радость обязательно придётся расплатиться.

Как проявляется отказ от радости

Чувство несправедливости

Некоторым кажется неправильным быть счастливым, когда вокруг страдания и проблемы. Мы будто боимся, что наше хорошее настроение будет проявлением бездушия.

Отложенные удовольствия

Мы покупаем красивые вещи, но не позволяем себе ими пользоваться. Живём так, будто настоящие радости «потом», в будущей жизни — а сейчас нужно ждать подходящего момента.

Завышенные ожидания

Даже долгожданный отдых способен превратиться в стресс. Вместо моря и солнца человек видит только недостатки и чувствует тревогу, не позволяющую расслабиться.

Что стоит за этим

Где проходит граница нормы

Иногда ангедония связана с психологическими расстройствами или пережитой травмой. Но даже без них человек может сознательно «экономить эмоции», боясь быть уязвимым.

Страх последствий

Печаль кажется безопаснее: когда уже плохо, хуже якобы не станет. Радость же воспринимается как риск — а вдруг за неё придётся платить?

Защита от чужой зависти

Пока человек жалуется, его жалеют и поддерживают. Радость же может вызвать недовольство или непонимание — и он подсознательно избегает её.

Роль жертвы

В отношениях иногда так устроено, что одна сторона становится «спасателем», а другая — вечной жертвой. Если жертва начнёт радоваться, баланс нарушится, и отношения могут измениться — этого тоже боятся.

Почему это формируется

Детские травмы

Если в семье родительское настроение непредсказуемо, ребёнок учится постоянно ждать удара. Такой человек и во взрослой жизни редко расслабляется — ему кажется опасным радоваться.

Привычка откладывать на потом

Многих детей учили хранить «всё лучшее» для особого случая. И во взрослой жизни они продолжают жить в режиме ожидания — разрешая себе удовольствие только когда-то потом.

Как научиться радоваться

Начните замечать моменты, когда удовольствие блокируется автоматически. Например, вы смотрите любимый сериал, но не чувствуете расслабления. Дайте себе десять минут — просто позвольте радости проявиться.

Можно улыбнуться, пошевелить плечами, смеяться, хлопать в ладоши — даже такие физические действия запускают эмоциональный отклик.

Постепенно увеличивайте время позитивных ощущений. Учитесь радоваться так, как это делают дети — искренне и без оглядки. Способность держать внимание на счастье — навык, который можно развить.