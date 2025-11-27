Кажется, что радость должна возникать естественно. Но многие люди словно сами выключают в себе способность чувствовать удовольствие. На вопрос «Как дела?» они отвечают односложно, избегая позитивных эмоций или сразу переходя к жалобам. Почему так происходит — и как вернуть себе способность радоваться?
эксперт: Вероника Степанова, психотерапевт
Наше отношение к счастью нередко связано со страхом потерь, завышенными ожиданиями или опытом, полученным в детстве. Иногда мы убеждаем себя, что не имеем права на позитив — или что за радость обязательно придётся расплатиться.
Как проявляется отказ от радости
Чувство несправедливости
Некоторым кажется неправильным быть счастливым, когда вокруг страдания и проблемы. Мы будто боимся, что наше хорошее настроение будет проявлением бездушия.
Отложенные удовольствия
Мы покупаем красивые вещи, но не позволяем себе ими пользоваться. Живём так, будто настоящие радости «потом», в будущей жизни — а сейчас нужно ждать подходящего момента.
Завышенные ожидания
Даже долгожданный отдых способен превратиться в стресс. Вместо моря и солнца человек видит только недостатки и чувствует тревогу, не позволяющую расслабиться.
Что стоит за этим
Где проходит граница нормы
Иногда ангедония связана с психологическими расстройствами или пережитой травмой. Но даже без них человек может сознательно «экономить эмоции», боясь быть уязвимым.
Страх последствий
Печаль кажется безопаснее: когда уже плохо, хуже якобы не станет. Радость же воспринимается как риск — а вдруг за неё придётся платить?
Защита от чужой зависти
Пока человек жалуется, его жалеют и поддерживают. Радость же может вызвать недовольство или непонимание — и он подсознательно избегает её.
Роль жертвы
В отношениях иногда так устроено, что одна сторона становится «спасателем», а другая — вечной жертвой. Если жертва начнёт радоваться, баланс нарушится, и отношения могут измениться — этого тоже боятся.
Почему это формируется
Детские травмы
Если в семье родительское настроение непредсказуемо, ребёнок учится постоянно ждать удара. Такой человек и во взрослой жизни редко расслабляется — ему кажется опасным радоваться.
Привычка откладывать на потом
Многих детей учили хранить «всё лучшее» для особого случая. И во взрослой жизни они продолжают жить в режиме ожидания — разрешая себе удовольствие только когда-то потом.
Как научиться радоваться
Начните замечать моменты, когда удовольствие блокируется автоматически. Например, вы смотрите любимый сериал, но не чувствуете расслабления. Дайте себе десять минут — просто позвольте радости проявиться.
Можно улыбнуться, пошевелить плечами, смеяться, хлопать в ладоши — даже такие физические действия запускают эмоциональный отклик.
Постепенно увеличивайте время позитивных ощущений. Учитесь радоваться так, как это делают дети — искренне и без оглядки. Способность держать внимание на счастье — навык, который можно развить.
