Проклятье клана «королей США» унесло уже десятки жизней, а недавно трагедия коснулась Татьяны Шлоссберг. Ей всего 35 лет и она борется с редчайшей формой рака.

Кажется, что одна фамилия сама по себе не может быть символом несчастий, но вот уже больше полувека весь мир говорит о проклятье клана Кеннеди. Самая известная трагедия этой семьи произошла 22 ноября 1963 года в Далласе, когда 35-й президент США от Демократической партии Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен в лимузине во время визита в город для выступления перед избирателями.

Кадры, на которых его жена Жаклин в розовом костюме, испачканном кровью, пытается выбраться из машины, чтобы спастись от пуль, облетели весь мир. Сама она после случившегося прожила еще 31 год, вышла замуж за греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса, но через семь лет снова стала вдовой. Умерла Жаклин в мае 1994 года, не дожив до 65-летия два месяца и ровно через четыре месяца после того, как ей диагностировали лимфому. Примечательно, что когда только болезнь была диагностирована, врачи давали весьма оптимистичные прогнозы, но метастазы начали распространяться по организму слишком стремительно.

Кто-то видит в проклятье семьи Кеннеди настоящий злой рок, кто-то считает, что многих членов клана сгубили нереалистичные амбиции, а кто-то верит в череду простых совпадений. Как бы то ни было, несчастья преследуют тех, в ком течет кровь «королей США», с начала прошлого века и по сей день — не так давно младшая внучка Джона и Жаклин Кеннеди 35-летняя Татьяна Шлосберг призналась, что жить ей осталось не больше года.

Внучка Джона и Жаклин Кеннеди 35-летняя Татьяна Шлоссберг недавно рассказала, что сейчас борется с редкой формой рака крови, но шансов на выздоровление у нее уже нет — болезнь находится в терминальной стадии. Татьяна — журналистка и писательница о своей трагедии она рассказала в колонке для NYTimes. В мае 2024 года она родила второго ребенка и прямо в роддоме медики заподозрили неладное. Кровотечение никак не останавливалось, поэтому ее в экстренном порядке увезли на обследование. Результаты оказались шокирующими — острый миелоидный лейкоз с редкой мутацией, которая обычно встречается только у глубоко пожилых пациентов.

Татьяна отмечает, что до родов чувствовала себя прекрасно: занималась воспитанием старшего ребенка, работала, много времени посвящала экологическому активизму. Медики начали экстренное лечение: Татьяна Шлоссберг перенесла несколько курсов химиотерапии и пересадку стволовых клеток, но максимум, который удалось выиграть — это год жизни. По злой иронии судьбы, привет в своем эссе Татьяна передала кузену — Роберту Кеннеди-младшему. Он политик, который прославился как ярый сторонник антипрививочного движения и в том числе добился сокращения расходов США на исследования рака. И даже то лекарство, с помощью которого Татьяне останавливали кровотечение после родов, из-за одной его инициативы скоро тоже окажется под запретом.

По словам Шлоссберг, самое страшное для нее сейчас, даже не мысли о неминуемой смерти, а мысли о том, что ее не запомнят собственные дети. Ее старшему сыну всего 4 года, младшему ребенку чуть больше года и все, что им от нее останется — это фотографии и видео.