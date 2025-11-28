Ханде Эрчел, которая недавно вчера отметила 32-й день рождения, прилетела в Москву, чтобы представить новую турецкую мелодраму «Два мира, одно желание». Фанаты поджидали Ханде прямо в аэропорту, где она появилась в куртке и кепке. А вечером в кинотеатре "Каро Октябрь" творилось настоящее безумие.

Толпы фанатов Эрчел буквально окружили кинотеатр со всех сторон. Даже через черный вход пришлось пробиваться через людей, чтобы войти. Трудно вспомнить, когда такое было в последний раз. Возможно, в прошлом году, когда Ханде прилетала в Москву в первый раз. Напомним, что на актрису обрушилась мировая слава после выхода фильма «Постучись в мою дверь», где она сыграла вместе с Серканом Болатом, который тут же стал любимчиком русских женщин.

На ковровой дорожке Ханде Эрчел появилась в роскошном коричневом платье с мехом. Ультрамодный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Волосы актриса распустила и завила в легкие локоны. Выглядела Ханде, как всегда – роскошно. Кстати, сама Эрчел в одном интервью рассказывала, что в свое время ей пришлось похудеть, чтобы ее утвердили на одну из первых ролей. С тех пор турецкая звезда тщательно следит за фигурой.

При появлении Ханде, которую сопровождали несколько охранников, поклонники начали кричать, снимать актрису на телефоны и протягивать фото для автографов. С кем-то Эрчел даже сфотографировалась. Немного попозировав на дорожке, турецкая звезда прошла в кинозал, чтобы там представить фильм.

Среди гостей премьеры была замечена 29-летняя Анастасия Решетова. Анастасия выбрала для премьеры объемный кожаный жакет и кожаные брюки клеш. Блогер, которая только что вернулась из отпуска, выглядела очень свежо. Решетова рассказала, что сама не успевает смотреть турецкие сериалы из-за плотного графика, но попыталась объяснить увлечение российских женщин мелодрамами.

«Российским женщинам не хватает американских горок. Не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружен в свои бытовые вопросы. Очень много рутины. Может, муж достал или еще что-то, и им хочется получить эти эмоции из сериалов… У меня была куча американских горок, поэтому турецкие сериалы не смотрю», — рассказала Анастасия Решетова.