Может, вы ошибаетесь, когда думаете, что недостаточно умны. Исследования показывают, что не слишком умные люди склонны переоценивать свою компетентность, тогда как умные люди чаще недооценивают себя.
Психологи выделили пять признаков того, что ваш интеллект выше, чем вы думаете:
-
Вы разговариваете сами с собой. Частые разговоры с самим собой не признак безумия или одиночества. Напротив, они помогают улучшить самоконтроль и концентрацию — ключевые аспекты интеллекта. Профессиональные спортсмены, например, во время соревнований часто общаются сами с собой вслух.
-
Вы любознательны. Интерес к миру и открытость новому опыту напрямую связаны с высоким уровнем IQ.
-
Вы чувствуете себя счастливыми наедине с собой. Британские исследования показали, что удовольствие от одиночества коррелирует с интеллектом. Умные люди используют время в уединении для размышлений, планирования и реализации идей.
-
У вас отличное чувство юмора. Люди с хорошим чувством юмора и профессиональные комики, как правило, обладают высоким интеллектом. Сообразительность и способность шутить идут рука об руку.
-
Вы признаете свои пробелы в знаниях. Разумные люди легко признают, что чего-то не знают, и стараются восполнить пробелы. Менее умные склонны переоценивать свои способности.
Источник: 1001sovet
