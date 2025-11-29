Психологи выделили пять признаков того, что ваш интеллект выше, чем вы думаете:

Вы разговариваете сами с собой. Частые разговоры с самим собой не признак безумия или одиночества. Напротив, они помогают улучшить самоконтроль и концентрацию — ключевые аспекты интеллекта. Профессиональные спортсмены, например, во время соревнований часто общаются сами с собой вслух.

Вы любознательны. Интерес к миру и открытость новому опыту напрямую связаны с высоким уровнем IQ.

Вы чувствуете себя счастливыми наедине с собой. Британские исследования показали, что удовольствие от одиночества коррелирует с интеллектом. Умные люди используют время в уединении для размышлений, планирования и реализации идей.

У вас отличное чувство юмора. Люди с хорошим чувством юмора и профессиональные комики, как правило, обладают высоким интеллектом. Сообразительность и способность шутить идут рука об руку.