Последний солдат декаданса: Проханов покусился на святое 0 601

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Последний солдат декаданса: Проханов покусился на святое

Александр Проханов, «Лемнер». М.: АСТ, 2025.

Между вручением Проханову звезды Героя Труда Российской Федерации и попаданием его в опалу прошло ровно четыре месяца. Причина, по которой 87-летний литературный генерал оказался чуть ли не на грани присвоения иноагентского статуса, очевидна всем. Она содержит 480 страниц и называется «Лемнер».

Троевидов. Он же Путин

За пару недель, прошедших с отмены презентации романа в Московском доме книги, «Лемнер» закрепил за собой статус главного русского литературного события года. Кто из людей, даже активно читающих, но не входящих в узкий фан-клуб Проханова, может что-то сказать о его предыдущей книге (а они, между прочим, выходят по нескольку – до полудюжины – штук в год)? А про «Лемнера» теперь в РФ знают все. От «Z-военкоров» до «политических украинцев».

Знают, что роман – очень беллетризованная биография хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Что романный Михаил Лемнер это сам Пригожин, а романный президент Троевидов, ныряющий за амфорами, омолаживающийся кровью китайских девственниц и плодящий двойников из яйцеклеток Ксении Сверчок, – тот, кто в реальности может и Героя дать, а может бритвой по глазам и в реестр иноагентов.

Повторение пройденного

Что-то подобное с Прохановым случилось на памяти ныне живущих лишь однажды – когда «Господина Гексогена» напечатал эстетский Ad Marginem, питерские снобы вручили ему «Нацбест», а глянцевые журналы публиковали многостраничные интервью со вчерашним красно-коричневым маргиналом и графоманом. Это было в незапамятной древности, в 2002-м, – но уже при Путине. И скандальность «Гексогена» тоже была связана с Путиным.

«Гексоген» художественно излагал легенды про Путина, взрывающего дома. «Лемнер» художественно излагает легенды про путинских двойников, омоложения и ванны с кровью. «Гексоген» вышел большими тиражами и принес автору массу плюшек. «Лемнер» в течение считанных дней исчез из он- и оффлайновой продажи и вынудил автора перепугано оправдываться.

Опоздал на столетие

За истекшую четверть века изменилось все: от путинского режима до общественного положения Проханова. Но Проханов-писатель не изменился ни на йоту. Он остался тем же, кем был всегда – не соловьем Генштаба, не фашиствующим маргиналом, не президентским пропагандистом, а завзятым декадентом. Деятелем Серебряного века второго-третьего ряда, припозднившимся без малого на столетие.

С буйной фантазией и без вкуса. Падким на мистику, эротику и гиньоль. На имперские миражи и конспирологические байки. Разукрашивающим то и другое диковинными и дикими узорами. Это-то занятие, всегда ценимое Прохановым выше общественной или придворной карьеры, и бросает его то в красно-коричневую оппозицию, то в глянцевые журналы, то в Герои Труда, то в без пяти минут иноагенты.

Читайте нас также:
#книги #литература #роман #критика
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
Все статьи
Оставить комментарий

