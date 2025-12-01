Джакарта стала самым густонаселенным городом мира с 42 миллионами жителей, впервые за десятилетия обогнав Токио, согласно докладу ООН «Перспективы мировой урбанизации 2025».

Столица Индонезии поднялась с 33-го места в рейтинге ООН 2018 года, когда в ней проживало 11 миллионов жителей, в то время как Токио опустился на третье место с 33 миллионами. Дакка, столица Бангладеш, теперь занимает второе место с приблизительно 37 миллионами человек.

Вот что советуют русскоязычные пользователи интернета о городе:

"Большинство красивых фотографий Джакарты сделаны сверху, как у тебя. На уровне земли грязно, загазованно, шумно и все забито. Ходить пешком - это испытание. Лучше наслаждайся торговыми центрами.

И все же у города есть несколько спасительных моментов. Местные жители милые, преступность низкая, погода теплая, и цены в основном низкие (но и качество такое же), еда может быть хорошей (но сделай себе актуальную прививку от тифа).

Очень мало что работает гладко, почти ничего не планируется и не разрабатывается с заботой и вниманием к деталям. Как у иностранца, у тебя будут моменты "WTF" как минимум 10 раз в день, даже если ты знаешь, как здесь ориентироваться, но местные жители считают эту дисфункцию нормальной и обладают огромным терпением".

Супермаркеты: в небольших, типа Indomaret, примерно у 1 из 10 (или больше) ценники неправильные, а многих вообще нет. Если укажешь на неправильный ценник, хороший персонал, может, и пойдет смотреть, но убирать его не будет. Иногда кассиры (множественное число!) слишком заняты бумажной работой, чтобы обслуживать покупателей, даже если ты один. Очереди на оплату движутся примерно в 3 раза медленнее, чем, скажем, в Таиланде или Малайзии. Если тебе нужна только газировка и ты видишь перед собой 4 человека, забей и уходи, это не стоит потраченного времени. Проходы слишком узкие, кондиционер слабоват.

Прогулки: улицы и здания спроектированы так, чтобы быть максимально враждебными к пешеходам. Очень мало улиц вообще с тротуарами, а то, что есть, часто шириной 60 см, небезопасно и заблокировано. На пешеходных переходах почти нет светофоров для пешеходов, нужно догадываться по поведению и сигналам машин/мотоциклов, когда переходить наименее рискованно. В большинстве мест есть барьеры/стены, и тебе приходится идти 100 метров вперед и столько же назад, чтобы попасть туда, куда тебе нужно (например, в торговый центр, на вокзал), хотя было бы элементарно построить легкий доступ (и выгодно, в случае с бизнесом, которому нужен пешеходный трафик).

Обратите внимание, как я сказал "враждебный к пешеходам", а не "дружелюбный к автомобилям". С пробками, лидирующими в мире, Джакарта не очень хороша и для автомобилей, хотя они вкладывают много усилий и денег в автомобильную инфраструктуру. У пробок есть и положительная сторона. Например, таксисты в Бангкоке часто жалуются и отказываются от поездки, если думают, что поездка приведет их в плохую пробку. В Джакарте они всегда соглашаются, так как пробки везде и всегда. Часто машины, застрявшие в пробке, облегчают переход улицы.

Возможно, самое неприятное в Джакарте то, что у нее такой большой потенциал. Если бы только был менталитет постоянного улучшения и обдумывания планирования на всех уровнях (как в большинстве других больших городов), она легко могла бы соперничать с Бангкоком, Куала-Лумпуром или Сайгоном и быть отличной как для туристов, так и для местных жителей.