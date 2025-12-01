Baltijas balss logotype
Маша Машкова в 40 лет отреклась от отца и играет в театре в Молдавии 0 719

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любящий папа помогал своей кровиночке, как мог.

Любящий папа помогал своей кровиночке, как мог.

Дочери статусного россиянина выдали гражданство Америки.

Мировую премьеру спектакля "Иностранка" неслучайно решили провести в Молдове. Маша Машкова считает Кишинев местом силы. Актриса играет в нем главную роль, а режиссером стал Максим Диденко. Постановка по повести Сергея Довлатова, в которой Маша видит много параллелей с сегодняшним днем, посвящен теме эмиграции. Проект объединил людей, разбросанных сейчас по всему миру.

В мультимедийном спектакле довлатовская сатира на советскую систему и неприкаянность эмиграции превратилась в личный рассказ о потере и надежде.

Как родился спектакль "Иностранка"

Произведение Довлатова, созданное им в эмиграции в США в 1985 году, поразило Машу Машкову почти биографическими совпадениями. В повести главная героиня эмигрирует в США и ищет способ примириться с новыми обстоятельствами. Машкова увидела в этом материале мистические параллели со своей собственной судьбой.

Родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске. Отец — Владимир Машков (род. 1963), народный артист Российской Федерации (2011). Мать — Елена Шевченко (род. 1964), актриса и режиссёр, работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

С раннего детства (с одного месяца от роду), когда родители уехали в Москву учиться в театральных вузах, и до восьмилетнего возраста Мария Машкова жила в авиагородке под Новосибирском с бабушкой Валентиной (работала педагогом этики и эстетики в школе стюардесс) и дедом Павлом (по линии матери), лётчиком. Родители развелись, когда ей было два года.

В 2002 году, после окончания средней школы с серебряной медалью, поступила одновременно в Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова на экономический факультет и в Щукинское училище, но, удостоверившись, что может самостоятельно поступить в театральный вуз, выбрала экономику. Проучившись в академии два месяца, втайне от родителей приняла решение перейти на актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Владимир Поглазов), которое окончила в 2006 году уже как Театральный институт имени Бориса Щукина.

В 2006 году была принята в труппу Московского государственного театра «Ленком». Уволилась в 2010 году перед рождением дочери.

В кино поначалу играла небольшие роли, в том числе в фильме Владимира Машкова «Папа» (2004). Известность пришла после роли Марии Тропинкиной в телесериале «Не родись красивой» (2005—2006).

Эмигрировала в США после вторжения России в Украину в 2022 году, получила американское гражданство и «окончательно отреклась от отца».

Первый муж (с 2005 года по апрель 2009 года) — Артём Семакин (род. 12 июля 1980), актёр театра и кино. Они встретились на съемках «Не родись красивой». Машкова была свободна, а Семакин был женат на актрисе Анастасии Миляевой и у них росла дочь София. В 2005 году поженились тайно.

Второй муж (с сентября 2009 года) — Александр Слободяник-младший, сын пианиста, заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника (1941—2008) и сам пианист, а также бизнесмен, владелец сети магазинов по продаже музыкальных инструментов, сценарист, кинопродюсер, актёр.

Дочери — Стефания (род. 6 июня 2010), Александра (род. 12 марта 2012).

#США #эмиграция #театр #семейные отношения #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
