Мировую премьеру спектакля "Иностранка" неслучайно решили провести в Молдове. Маша Машкова считает Кишинев местом силы. Актриса играет в нем главную роль, а режиссером стал Максим Диденко. Постановка по повести Сергея Довлатова, в которой Маша видит много параллелей с сегодняшним днем, посвящен теме эмиграции. Проект объединил людей, разбросанных сейчас по всему миру.

В мультимедийном спектакле довлатовская сатира на советскую систему и неприкаянность эмиграции превратилась в личный рассказ о потере и надежде.

Как родился спектакль "Иностранка"

Произведение Довлатова, созданное им в эмиграции в США в 1985 году, поразило Машу Машкову почти биографическими совпадениями. В повести главная героиня эмигрирует в США и ищет способ примириться с новыми обстоятельствами. Машкова увидела в этом материале мистические параллели со своей собственной судьбой.

