В этой семье было два брака между папой и мамой.

51-летняя Анна Михалкова давно счастлива в браке. За годы семейной жизни она успела стать многодетной мамой, но по-прежнему крайне редко показывает личные кадры с близкими.

Сейчас старшие наследники актрисы уже совсем взрослые. Старшему сыну Анны Андрею исполнилось 25 лет. Как однажды написала на своей странице Михалкова, юноша вырос очень семейным человеком. Он постоянно интересуется как дела у брата или сестры, не забыв спросить и про остальных членов большого клана Михалковых.

Второй сын Анны Сергей всего на год младше Андрея, сейчас ему 24 года. Он, как и старший брат, редко оказывается в центре внимания. Но благодаря блогу Михалковой ее поклонники знают, что Сережа вырос очень противоречивым и в то же самое время самодостаточным парнем.

В разделе Stories личного блога в Instagram Анна показала редкую совместную фотографию взрослых сыновей и их семейную идиллию. Кадр Михалкова сопроводила ироничным комментарием: «Зашли дети пообщаться».

Напомним, Анна Михалкова уже очень много лет счастлива в браке с бывшим вице-губернатором Ульяновской области Альбертом Баковым. Будущие супруги познакомились в 1997 году. Тогда дочь Никиты Михалкова открыто заявляла, что нашла своего идеального мужчину. А потом, спустя несколько лет, у пары начался кризис.

В 2006-м Анна и Альберт подали на развод. Но, по всей видимости, чувства бывших супругов остались такими же сильными, как и прежде, несмотря на все невзгоды. Так что спустя год после расторжения брака Михалкова и Баков снова оказались в ЗАГСе. И в 2013 году у пары родился еще один ребенок. И на этот раз это была девочка, которую назвали Лидией. К слову, минувшим летом Анна Анна дала очень редкий комментарий о своих детях. В частности, артистка рассказала о том, чем воспитание наследницы отличается от того, как она выстраивала общение с сыновьями.