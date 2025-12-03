Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Агата Муцениеце стала мамой в третий раз 0 481

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга стали родителями. Актриса родила девочку в одном из престижных московских роддомов — Лапино.

Сейчас Агата находится в процессе восстановления после родов и уделяет много времени себе и новорожденной дочери. Сама актриса пока не прокомментировала рождение дочери.

Напомним, что о своём интересном положении Агата сообщила в июне этого года. В августе супруги отпраздновали ещё одно значимое событие — свадьбу. В ходе торжества они поделились с гостями важной новостью: раскрыли пол будущего ребёнка.

Читайте нас также:
#интервью #Москва #семья #Агата Муцениеце #свадьба #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пусть люди делают новых людей: в Китае подорожают презервативы
Изображение к статье: Супруги из США раздадут детям 6 млрд долларов: куда обращаться
Изображение к статье: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили День благодарения вместе
Изображение к статье: Юный исполнитель роли Гарри Поттера рассказал о письме Дэниела Рэдклиффа и первых впечатлениях со съёмок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео