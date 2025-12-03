Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга стали родителями. Актриса родила девочку в одном из престижных московских роддомов — Лапино.
Сейчас Агата находится в процессе восстановления после родов и уделяет много времени себе и новорожденной дочери. Сама актриса пока не прокомментировала рождение дочери.
Напомним, что о своём интересном положении Агата сообщила в июне этого года. В августе супруги отпраздновали ещё одно значимое событие — свадьбу. В ходе торжества они поделились с гостями важной новостью: раскрыли пол будущего ребёнка.
