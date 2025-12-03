Baltijas balss logotype
Какие товары для дома лучше не покупать онлайн: рекомендации экспертов 0 418

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие товары для дома лучше не покупать онлайн: рекомендации экспертов

Покупки в интернете стали удобной привычкой, но есть категории домашних товаров, которые специалисты советуют выбирать только лично. Живой осмотр помогает избежать ошибок и разочарований, связанных с качеством, цветом или функциональностью.

Мебель

Онлайн-каталоги подходят для первичного отбора, но финальную покупку лучше совершать в магазине. Брент Шелтон, консультант по онлайн-шоппингу, подчеркивает: только офлайн можно оценить удобство, материалы и соответствие мебели вашим ожиданиям.

Матрасы

Матрас — важная инвестиция, ведь на нём мы проводим треть жизни. Эксперты рекомендуют протестировать несколько моделей в магазине, определить комфортную жёсткость, затем изучить отзывы и лишь после этого принимать решение о покупке.

Ковры, шторы и постельное бельё

Консультант по личным финансам Андреа Ворох советует текстиль покупать офлайн. Цвета на экране нередко искажены, а качество ткани невозможно понять по фото. Живой осмотр позволяет избежать промахов с оттенками и фактурой.

Товары, которые нужны срочно

Если вещь требуется прямо сейчас — например, новые бокалы для вечернего праздника — выгоднее съездить в магазин. Так вы точно получите то, что подходит, без ожидания и риска задержек доставки.

Краска

Оттенки в интернет-каталогах часто не соответствуют реальности. Цвета вроде «яичная скорлупа» или «экрю» на сайте могут выглядеть одинаково, но на ваших стенах — совершенно по-разному. Покупка офлайн снижает риск ошибки.

Цветы

По словам Андреа Ворох, в офлайн-салонах растения обычно свежее. Кроме того, вы сразу видите букет и понимаете, что получаете, а не рискуете получить неожиданную композицию.

Картины

Предметы искусства — сложная категория для онлайн-покупок. Фотографии проходят обработку, а освещение влияет на восприятие цвета. Чтобы избежать разочарований, картину важно увидеть лично.

Крупная бытовая техника

Холодильники, стиральные машины и другая техника в интернете могут выглядеть идеально, но фото не передаёт деталей. Брент Шелтон отмечает: важно проверить качество материалов, удобство ящиков и эргономику. Офлайн-осмотр избавляет от возможных возвратов и неудобств.

Источник: thevoicemag

#цветы #бытовая техника #мебель
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
