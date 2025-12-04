Baltijas balss logotype
19-летняя подруга певца Лепса пообещала «пугать животом»

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

У 63-летнего Гриши уже есть четверо детей.

Роман Григория Лепса и Авроры Кибы уже давно перестал восприниматься как мимолетное увлечение или пиар-ход. В начале многие считали, что певец просто наслаждается вниманием молодой девушки, а сама Аврора пробует себя в светской жизни. Однако прошел год, и теперь даже согласны: связь пары становится все серьезнее

Отношения Григория и Авроры развиваются стремительно. Лепс регулярно подчеркивает, что их союз — не игра и без смущения говорит о будущей свадьбе, уверяя: торжество обязательно пройдет в Москве с размахом. По словам певца, праздник будет только для своих. Сама девушка однажды признавалась, что несколько раз отклоняла помолвочное кольцо. Тем не менее планы на семью у Лепса, кажется, уже вырисовываются. Артист все чаще говорит о желании снова стать отцом и подчеркивает, что возраст не является препятствием.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — цитирует пресса 63-летнего артиста.

У Лепса, напомни, уже четверо детей. Его старшая дочь Инга, рожденная в первом браке, в декабре отметит 41-летие. Две младшие — Ева и Николь — появились позже, сейчас им 23 и 18. Единственному сыну Ване всего 15, и именно о нем певец часто говорит с особой теплотой. Троих детей артисту родила бывшая супруга Анна. И хотя отношения в семье складываются по-разному, Лепс признает, что видит наследников не так часто, как хотелось бы. Он неоднократно объяснял, что ребята учятся за границей, что не всегда вызывает его восторг. Детям уже достаточно лет и они сами выбирают, где получать образование и чем заниматься. Старшие дочери, по его словам, в итоге вернулись в Россию — возможно, прислушавшись к позиции отца, который открыто выражал недовольство их многолетним отсутствием.

Аврора Киба до недавнего времени тоже жила за рубежом — училась в престижном лондонском колледже моды. Но спустя время девушка вернулась в Москву — соскучилась по родине, друзьям и, похоже, по избраннику. Возвращение в столицу не прошло незамеченным. Киба сразу стала постоянной гостьей светских вечеринок. В одном из недавних постов, опубликованном во время Хэллоуина, 19-летняя девушка неожиданно намекнула, что ее жизнь в следующем году может сильно измениться. Она объяснила, что нынешний праздник провела дома из-за болезни, но призналась, что, вероятно, в будущем подобные вечеринки будут недоступны. Аврора пошутила, что вместо страшных костюмов, возможно, будет «пугать животом», фактически намекнув на возможную беременность.

Эти слова публику сразу насторожили — многие решили, что пара действительно готовится к пополнению. И если судить по тону высказываний артиста, эта идея ему не просто нравится — он ее активно поддерживает.

Несмотря на роман, Лепс не забывает о семье, которая была рядом долгие годы. Так, артист выполнил давнее обещание и подарил бывшей супруге Анне дом площадью около 500 квадратов. Он объяснил, что когда-то дал слово обеспечить ее и детей, и для него было принципиально довести обещание до конца.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
