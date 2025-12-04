38-летняя певица Элли Голдинг ждёт второго ребёнка от 28-летнего бойфренда Бо Минниера. Это стало известно во время церемонии Pandora Fashion Awards 2025.

На церемонии певица продемонстрировала свой округлившийся живот, появившись в откровенном чёрном укороченном топе и кюлотах. Отца ребёнка рядом с ней не было. Своё положение певица никак не прокомментировала.

Певица встречается с актёром Бо Минниером около шести месяцев. Голдинг и Минниер никак не комментируют свои отношения, хотя их часто видели вместе во время прогулок в Лондоне. По данным СМИ, у них много общих интересов: например, занятия спортом и искусство, а сам актёр даже снялся в одном из клипов певицы.

Ранее Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Элли Голдинг и Каспар Джоплинг начали встречаться в 2016-м, а через три года поженились. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырёх лет брака. Элли и её бывший муж жили раздельно по меньшей мере полгода, прежде чем объявили о расставании, несмотря на попытки сохранить отношения ради сына. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, Артура, которому сейчас четыре года.

Елена Джейн «Элли» Голдинг (род. 30 декабря 1986) — британская певица и автор песен. Приобрела известность после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound of 2010 и победила в номинации «Выбор критиков» в конкурсе BRIT Awards 2010 года. После подписания контракта с Polydor Records в 2009 году выпустила свой первый EP «An Introduction to Ellie Goulding», за которым последовал дебютный студийный альбом, «Lights».

«Lights» дебютировал на первой строчке в UK Albums Chart, в Великобритании было распродано более 850 тысяч копий этого альбома. В декабре 2010 года кавер Элли на песню Элтона Джона «Your Song» достиг в Соединённом Королевстве второй строчки, а в апреле 2011-го 3 недели занимал первое место на iTunes. Эту песню певица исполняла на приёме по случаю свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце. В марте 2011 года в США был выпущен сингл «Lights», который занял первое место в чарте Billboard Pop Songs, первое место в чарте Billboard On-Demand и второе место в Billboard Hot 100 почти через полтора года, выполнив одно из самых долгих в истории подъёмов на две верхние позиции чарта. Сингл, более года находившийся в Billboard Hot 100, стал трижды платиновым в Великобритании.

В октябре 2012 года Элли выпустила второй альбом, получивший название «Halcyon», который так же хорошо был принят критиками. Сингл «Anything Could Happen» попал в первую пятёрку в Великобритании и в топ 20 в Австралии, Новой Зеландии и Ирландии. Halcyon дебютировал на втором месте в чарте альбомов Великобритании и занял девятую позицию в чарте Billboard 200. Альбом так же попал в пятёрку лучших в Новой Зеландии, в топ 10 в Ирландии и Канады и первую двадцатку в Австралии.