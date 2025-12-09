Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дитер Болен из Modern Talking: «Россия и Германия - это была бы команда мечты» 1 443

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Западногерманскому певцу понравились гонорары из Москвы.

Западногерманскому певцу понравились гонорары из Москвы.

В 71 год поп-певец внезапно заинтересовался геополитикой.

Имя Дитера Болена давно вписано в культурный код Германии, став символом эпохи Modern Talking для нескольких поколений.

Он определял звучание европейской поп-музыки в 80-е и 90-е годы. Однако недавно внимание к нему привлекли не музыкальные достижения, а политические высказывания типа "Russland und Deutschland – das war ein Dreamteam" ("Россия и Германия – это была команда мечты"). Его интервью взбудоражило немецкие СМИ.

Слова композитора и музыканта вызвали шквал дискуссий, обид и даже восхищения. Дело в том, что он озвучил мысли, которые крутятся в головах многих немцев, но они боятся их высказывать открыто.

Интервью началось с спокойного анализа текущей ситуации. Болен отметил, что Германия по сути продолжает покупать ту же российскую нефть, но через посредников, из-за чего цена вырастает втрое. Такой подход он назвал экономическим абсурдом. Музыкант подчеркнул, что его мнение основано не на политике, а на простом здравом смысле. Если раньше страна получала энергоносители напрямую и процветала, то разрушать эту систему ради политических жестов — значит вредить себе.

Далее Болен напомнил, что три года назад он уже предупреждал о бесперспективности украинского проекта, и с тех пор дела только ухудшились. Тогда он предсказывал серьезные экономические проблемы для Германии. Союз между Москвой и Берлином был почти идеальным: Россия поставляла ресурсы, а Германия — технологии, и обе стороны от этого выигрывали. Теперь же все разрушено усилиями немецких политиков.

Если бы они сели за стол переговоров и нашли соглашение, людям не пришлось бы мерзнуть. Мы втянуты в это против своей воли. Ненавидеть Россию — значит вредить себе,— сказал музыкант.

Сейчас он признался, что осознавал риск таких заявлений, как осознает и теперь. Дитер понимает, что СМИ могут его просто раздавить за подобные взгляды. Тем не менее он не отступает от своих слов и не видит причин молчать.

diterss.png

В прошлом году певец отмечал, что в Европе все активнее продвигают ярую русофобию. Сам он не скрывает уважения к русскому народу и не считает нужным переносить политические разногласия на обычных людей. По его мнению, русские — преданные, честные и надежные, а дружба для них имеет настоящее значение. Эти слова тогда спровоцировали ожесточенные споры, поскольку шли вразрез с эмоциональным трендом, навязываемым немецкими СМИ.

Болен также затронул тему санкций. Для него всегда было ясно, что политика санкций, основанная на эмоциональной вражде, обернется не ударом по России, а тяжелым бумерангом для самого Евросоюза. Он неоднократно подчеркивал, что европейцы первыми ощутили рост цен на энергию, закрытие заводов и снижение уровня жизни. По мнению музыканта, европейские лидеры сознательно пожертвовали экономикой ради политических лозунгов, а платят за это простые люди.

Интервью вышло на популярном YouTube-канале, так что его увидели в первую очередь обычные немцы. Их шокировало, что такие слова произнес не оппозиционный политик, а человек, который десятилетиями символизировал немецкий поп-оптимизм.

Читайте нас также:
#санкции #геополитика #знаменитости #экономика #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Что то мне подсказывает, что Modern talking, Бражка к прослушиванию уже запретила.

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Теперь она еще и успешная авторка. Иконка видео
Изображение к статье: Как говорят - муж и жена, одна сатана. Иконка видео
Изображение к статье: Принц Гарри рассказал, как жизнь в королевской семье напоминает cериал «Аббатство Даунтон»
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: 16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео