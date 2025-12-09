Имя Дитера Болена давно вписано в культурный код Германии, став символом эпохи Modern Talking для нескольких поколений.

Он определял звучание европейской поп-музыки в 80-е и 90-е годы. Однако недавно внимание к нему привлекли не музыкальные достижения, а политические высказывания типа "Russland und Deutschland – das war ein Dreamteam" ("Россия и Германия – это была команда мечты"). Его интервью взбудоражило немецкие СМИ.

Слова композитора и музыканта вызвали шквал дискуссий, обид и даже восхищения. Дело в том, что он озвучил мысли, которые крутятся в головах многих немцев, но они боятся их высказывать открыто.

Интервью началось с спокойного анализа текущей ситуации. Болен отметил, что Германия по сути продолжает покупать ту же российскую нефть, но через посредников, из-за чего цена вырастает втрое. Такой подход он назвал экономическим абсурдом. Музыкант подчеркнул, что его мнение основано не на политике, а на простом здравом смысле. Если раньше страна получала энергоносители напрямую и процветала, то разрушать эту систему ради политических жестов — значит вредить себе.

Далее Болен напомнил, что три года назад он уже предупреждал о бесперспективности украинского проекта, и с тех пор дела только ухудшились. Тогда он предсказывал серьезные экономические проблемы для Германии. Союз между Москвой и Берлином был почти идеальным: Россия поставляла ресурсы, а Германия — технологии, и обе стороны от этого выигрывали. Теперь же все разрушено усилиями немецких политиков.

Если бы они сели за стол переговоров и нашли соглашение, людям не пришлось бы мерзнуть. Мы втянуты в это против своей воли. Ненавидеть Россию — значит вредить себе,— сказал музыкант.

Сейчас он признался, что осознавал риск таких заявлений, как осознает и теперь. Дитер понимает, что СМИ могут его просто раздавить за подобные взгляды. Тем не менее он не отступает от своих слов и не видит причин молчать.

В прошлом году певец отмечал, что в Европе все активнее продвигают ярую русофобию. Сам он не скрывает уважения к русскому народу и не считает нужным переносить политические разногласия на обычных людей. По его мнению, русские — преданные, честные и надежные, а дружба для них имеет настоящее значение. Эти слова тогда спровоцировали ожесточенные споры, поскольку шли вразрез с эмоциональным трендом, навязываемым немецкими СМИ.

Болен также затронул тему санкций. Для него всегда было ясно, что политика санкций, основанная на эмоциональной вражде, обернется не ударом по России, а тяжелым бумерангом для самого Евросоюза. Он неоднократно подчеркивал, что европейцы первыми ощутили рост цен на энергию, закрытие заводов и снижение уровня жизни. По мнению музыканта, европейские лидеры сознательно пожертвовали экономикой ради политических лозунгов, а платят за это простые люди.

Интервью вышло на популярном YouTube-канале, так что его увидели в первую очередь обычные немцы. Их шокировало, что такие слова произнес не оппозиционный политик, а человек, который десятилетиями символизировал немецкий поп-оптимизм.