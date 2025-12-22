Baltijas balss logotype
«Меня использовали, и мне очень больно»: распались отношения Александры Курусовой 1 1616

Lifenews
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Меня использовали, и мне очень больно»: распались отношения Александры Курусовой

В личной жизни телеведущей и фитнес-тренера Александры Курусовой наступили перемены. В откровенном разговоре с близким другом Майнoтсом в шоу «Звезды. Без фильтра» она не скрывает, что поставила точку в отношениях, длившихся два года. Это решение не было минутным импульсом, а стало результатом обдуманного выбора, поскольку одни и те же ссоры и обиды повторялись снова и снова, пишет nra.lv.

Курусова признаёт, что по натуре она чрезмерно доверчива и полна надежд, однако даже её терпению пришёл конец. "Я просто поняла, что меня использовали — сейчас я вижу это со стороны, что меня использовали. Это, конечно, очень больно", — рассказывает Александра о горьком осознании.

Хотя в процессе расставания её обвиняли в произошедшем, Александра считает, что ответственность за распад отношений лежит на обоих партнёрах. Она не скрывает, что порой вела себя провокационно исключительно из-за боли: "Я прекрасно осознаю — если я делала какие-то глупости, это была моя реакция. Я таким образом хотела отыграться, чтобы плохо было не только мне — не только я плакала дома каждый вечер, не только я переживала и реально не могла найти себе места, но и чтобы человек почувствовал, что это немного несправедливо".

Майнoтс в разговоре добавил, что, по его мнению, допущенные ошибки были следствием всплеска эмоций, который затмил тот факт, что в отношениях не хватало уважения. Хотя Александра избегает прямого сравнения этой любви с предыдущими, она признаёт, что сейчас её сердце разбито. Тем не менее, оглядываясь назад, она ценит красивые моменты: "Те моменты, которые были — те хорошие моменты... Я каждому желаю пережить что-то подобное — испытать эти эмоции и эту любовь".

Несмотря на случившееся, профессиональная среда требует от Александры постоянного оптимизма и энергии. "У меня просто кровоточит сердце, реально кровоточит, но при этом ты должен собраться", — со слезами на глазах признаётся тренер. Она устала от необходимости публично изображать, что всё в порядке: "Когда у тебя самой всё просто в ж*пе — и всё время нужно держаться. Я устала от этого притворства".

Сейчас, после принятого решения, она начинает ощущать первое облегчение. Страхи о том, что подумают другие, ослабли, и возвращается желание общаться с окружающими без масок. "Я реально чувствую, что сейчас оживаю. Я снова начинаю жить", — говорит Курусова.

Хотя противоположный пол проявляет интерес, Александра не спешит бросаться в новое приключение. Она хочет времени для себя, чтобы полностью залечить раны, а не искать утешение в других. Её цель — самодостаточность, подчёркивает она уверенно: "Мне сейчас не нужен пластырь. Пусть всё успокоится, уляжется, пусть я верну себя. Я докажу всем, что жизнь после 40 только начинается".

nra.lv

#отношения #фитнес #эмоции #расставание #самопознание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    22-го декабря

    кто это такая ??? сто лет всем сралось с кем она спит !!!!

    4
    0

