Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках
ФОТО: Unsplash

Употребление цитрусовых и ягод снижает риск мочекаменной болезни.

Ученые проанализировали данные национального обследования питания и здоровья США (NHANES) за 2007-2020 годы и выяснили, что особенности рациона заметно связаны с риском образования камней в почках. В выборку вошли более 26 тысяч взрослых, которые сообщали о своем питании и наличии или отсутствии мочекаменной болезни. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Статистический анализ показал, что у людей, регулярно употреблявших цитрусовые, дыни и ягоды, а также помидоры, риск камней в почках был ниже. Аналогичная связь выявилась для молока и молочных продуктов в целом. Напротив, более высокое потребление добавленных сахаров ассоциировалось с повышенной вероятностью заболевания.

Исследователи обратили внимание, что связь между питанием и риском камней часто носит нелинейный характер. Для многих групп продуктов существует оптимальный диапазон потребления: умеренное количество связано с меньшим риском, тогда как слишком низкое, так и чрезмерно высокое потребление может не давать защитного эффекта.

Авторы объясняют полученные результаты комплексным действием компонентов пищи. Фрукты и овощи богаты калием и органическими кислотами, которые могут снижать кристаллизацию солей в моче, а молочные продукты обеспечивают кальций, уменьшающий всасывание оксалатов в кишечнике. Добавленные сахара, напротив, могут нарушать обмен веществ и повышать выведение кальция с мочой.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причине и следствии. Тем не менее результаты указывают на важность общего качества и сбалансированности питания при профилактике камней в почках.

#питание #цитрусовые #здоровье #ягоды
Видео