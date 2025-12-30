Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках 0 210

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках
ФОТО: Unsplash

Регулярный завтрак, овощи и фрукты повышают удовлетворенность жизнью.

Регулярный завтрак и более частое употребление фруктов и овощей связаны с большей удовлетворенностью жизнью, выяснили исследователи в Перу. Результаты кросс-секционного исследования с участием 511 студентов опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ показал, что сами по себе пищевые привычки не напрямую повышают оценку жизни, но заметно связаны с уровнем позитивных эмоций — бодрости, радости и общего хорошего настроения. Именно положительный эмоциональный фон, в свою очередь, оказался ключевым фактором, связанным с более высокой удовлетворенностью жизнью. Через этот механизм и проявляется эффект питания.

Студенты, которые чаще ели фрукты и овощи и регулярно завтракали, в среднем сообщали о более выраженном позитивном настрое. Модель исследования показала, что положительные эмоции «передают» влияние питания на субъективное благополучие и объясняют более половины различий в уровне жизненной удовлетворенности между участниками.

Авторы отмечают, что результаты подчеркивают важность не только нутриентной ценности рациона, но и его роли в повседневном эмоциональном состоянии. По их мнению, программы поддержки студентов должны рассматривать питание и психологическое благополучие как взаимосвязанные элементы, а не как отдельные сферы заботы о здоровье.

Читайте нас также:
#студенты #питание #овощи #эмоции #настроение #здоровье #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья
Изображение к статье: 37-летняя жена подсанкционного Константина Эрнста встречается с молодым певцом Иконка видео
Изображение к статье: Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках
Изображение к статье: Квартиры в Латвии тоже заберут? Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео