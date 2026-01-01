Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач дал совет после новогоднего застолья 0 227

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач дал совет после новогоднего застолья
ФОТО: Youtube

Врач посоветовал перейти на щадящее питание после новогоднего застолья.

Для безопасного восстановления после новогоднего застолья следует соблюдать принцип «щадящего питания». Об этом рассказал кандидат медицинских наук Олег Морунов.

Врач рекомендовал в первую очередь восстановить водный баланс: пить чистую теплую воду небольшими глотками. После праздников также следует исключить жирное, острое и копченое.

Морунок посоветовал включить и умеренные физические упражнения, например, прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.

Читайте нас также:
#врач #питание #восстановление #новогодние праздники #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самураи приучились кушать косолапых своими палочками. Иконка видео
Изображение к статье: «Паралич выбора» в отношениях: как перестать бояться потерять «идеального» партнера
Изображение к статье: Счастлива, потому что беременна. Иконка видео
Изображение к статье: За этим Трэвисом, как за каменной стеной. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео