Врач посоветовал перейти на щадящее питание после новогоднего застолья.

Для безопасного восстановления после новогоднего застолья следует соблюдать принцип «щадящего питания». Об этом рассказал кандидат медицинских наук Олег Морунов.

Врач рекомендовал в первую очередь восстановить водный баланс: пить чистую теплую воду небольшими глотками. После праздников также следует исключить жирное, острое и копченое.

Морунок посоветовал включить и умеренные физические упражнения, например, прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.