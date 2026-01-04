Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Встретимся на поле боя!» Ветераны российского спецназа жаждут встречи со спецназом США 5 1109

Lifenews
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Встретимся на поле боя!» Ветераны российского спецназа жаждут встречи со спецназом США

Ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро фразой «так себе», пишут СМИ. Ветеран «Альфы» Сенин уверен: в захвате США Мадуро особого профессионализма нет. При этом, подобные заявления высмеяли в соцсетях сами россияне.

Захват американским спецназом «Дельта» президента Венесуэлы Николаса Мадуро был «так себе». Об этом заявили ветераны российского подразделения «Альфа», которые оценили операцию США в беседе с Daily Storm, пишет издание в Telegram. На него ссылаются западные СМИ.

По мнению спецназовцев, действия американцев не встретили сопротивления. Ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин пояснил, что операция была подготовлена глобально. Сначала бойцы из США подавили все основные военные объекты, которые могли им противостоять, и вывели из строя инфраструктуру. «И только потом уже сам основной захват был подготовлен, — сказал собеседник издания. — То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь».

Кроме того, оперативники считают российские спецподразделения профессиональнее. Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил о желании встретиться с коллегами на поле боя. «Мы их нигде, наверное, не слышали. Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», — сказал он.

Ветераны «Альфы» также сошлись во мнении, что российским спецназовцам якобы не составит труда провести подобную операцию по аналогичному захвату президента соседней страны. Все эти заявления высмеяли в социальных сетях сами россияне. "У США победа, а у нас очередная болтовня", Хватит рассказывать сказки про белого бычка!", "Очередная лапша на уши...", "Гордыня до небес, а профессионализм - видим по результатам кровавой войны в течение уже почти четырех лет", "Это представитель того спецназа который сахарок в подвалы Русских жилых домов таскал в 1999?", "Дело не в том, на сколько хорошо отработали конкретные бойцы, а дело как раз в том, на сколько хорошо была организована сама операция и какие задачи она позволила решить. С этой точки зрения операция уникальна" - отметили пользователи.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

Читайте нас также:
#США #президент #Венесуэла #соцсети #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    4-го января

    Российский спецназ -это отличные ребята и хорошо подготовленные.Дворец Амина взят был профессионально ещё во времена СССР. Руководители и власть-гамно сейчас и развернуться не дадут,потому что ещё в начале войны спецназ мог провернуть операцию по захвату Зельца и не только жены,но Путин знал,что позвонит кто то из Израиля😀и не дал возможности это сделать,ведь ему были поставлены другие задачи .👽😈🔯

    войны и всего делов то

    5
    6
  • С
    Сарказм
    4-го января

    Фууу, там и спецназеры такое же унылое овно, как и вся страна, тока на пенсии здеть и умеют. Настоящие профи а) признают заслуги и удачи своих "коллег", даже если это потенциальные противники, и проявляют профессиональное уважение б) не тявкают из-за угла, по-шакальи подпрыгивая "мы так тоже можем и даже лучше". В таких делах уважают не словесное балабольство и распускание павлиньих хвостов с диванов, а выполнение конкретных mission impossible. Как сможете - заходите, пока не смогли - сидите в углу, молчите в тряпку и учитесь у больших.

    5
    15
  • свп
    сила в правде
    4-го января

    Ну то, что амеры не получали еще достойного ответа, скорее не так, перефразирую. То, что амеры не суются туда - чтобы не иметь унылую мину лица - это факт. Бить лежачего, немощного оппонента, наплевав на законы - это мы легко. Бомбить независимые и суверенные государства - это мы легко! Это - демократия и защита собственных интересов. А если говорить о РФ - то тут конечно агрессия. Ай-ай-ай.

    18
    3
  • З
    Злой
    4-го января

    Встретиться давно пора, ещё с середины 80-х!

    9
    4
  • С
    Сарказм
    Злой
    4-го января

    Депилка, ну или встречацся, скатертью дорога, вояка диванный. Или тебя только на попиз*еть из-под плинтуса хватает?

    2
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Внутренний конфликт: как распознать и справиться с противоречиями внутри себя
Изображение к статье: Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока - мнение
Изображение к статье: Футболист счастлив в браке. Иконка видео
Изображение к статье: Ученые ломают головы над этими следами прошлого, Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео