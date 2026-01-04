Захват американским спецназом «Дельта» президента Венесуэлы Николаса Мадуро был «так себе». Об этом заявили ветераны российского подразделения «Альфа», которые оценили операцию США в беседе с Daily Storm, пишет издание в Telegram. На него ссылаются западные СМИ.

По мнению спецназовцев, действия американцев не встретили сопротивления. Ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин пояснил, что операция была подготовлена глобально. Сначала бойцы из США подавили все основные военные объекты, которые могли им противостоять, и вывели из строя инфраструктуру. «И только потом уже сам основной захват был подготовлен, — сказал собеседник издания. — То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь».

Кроме того, оперативники считают российские спецподразделения профессиональнее. Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил о желании встретиться с коллегами на поле боя. «Мы их нигде, наверное, не слышали. Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», — сказал он.

Ветераны «Альфы» также сошлись во мнении, что российским спецназовцам якобы не составит труда провести подобную операцию по аналогичному захвату президента соседней страны. Все эти заявления высмеяли в социальных сетях сами россияне. "У США победа, а у нас очередная болтовня", Хватит рассказывать сказки про белого бычка!", "Очередная лапша на уши...", "Гордыня до небес, а профессионализм - видим по результатам кровавой войны в течение уже почти четырех лет", "Это представитель того спецназа который сахарок в подвалы Русских жилых домов таскал в 1999?", "Дело не в том, на сколько хорошо отработали конкретные бойцы, а дело как раз в том, на сколько хорошо была организована сама операция и какие задачи она позволила решить. С этой точки зрения операция уникальна" - отметили пользователи.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат