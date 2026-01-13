Голливудский актёр Мэтт Дэймон рассказал о серьёзной физической трансформации, на которую он пошёл ради главной роли в предстоящем фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Премьера картины запланирована на 17 июля 2026 года.

Мэтт Дэймон, один из самых востребованных актёров Голливуда, заметно изменился внешне во время работы над новым проектом Кристофера Нолана. Ради образа мифического героя Одиссея артист сбросил около 15 килограммов, вернувшись к весу, который, по его словам, был у него лишь в школьные годы.

В интервью подкасту New Heights актёр признался, что режиссёр выдвинул чёткие требования к его физической форме. Нолан хотел видеть Одиссея стройным и выносливым, но без акцента на чрезмерную мускулатуру. Это потребовало от Дэймона строгой дисциплины, интенсивных тренировок и серьёзных изменений в питании.

По словам актёра, ключевым элементом подготовки стала жёсткая диета, составленная совместно с врачом. В частности, он полностью исключил из рациона глютен. Если ранее его вес колебался в пределах 84–91 килограмма, то в период съёмок он снизился примерно до 76 кг. Дэймон отметил, что процесс был непростым, однако результат оправдал усилия — актёр заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Интересно, что после завершения съёмочного периода Дэймон не вернулся к прежнему образу жизни. Физическая активность и сбалансированное питание, по его словам, стали постоянной частью его повседневной рутины, а не временной мерой ради роли.

