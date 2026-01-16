Baltijas balss logotype
Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актрис 0 166

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актрис

Голливуд официально получил новую королеву проката. Фильмы с участием Зои Салданы собрали больше денег, чем проекты любой другой актрисы в истории кино — и этот результат уже называют эпохальным.

Новый абсолютный лидер проката

Зои Салдана обошла прежнюю рекордсменку Скарлетт Йоханссон и стала самой кассовой актрисой планеты. По данным аналитической платформы The Numbers, суммарные мировые сборы картин с ее участием превысили 15,46 миллиарда долларов. Позади остались такие тяжеловесы индустрии, как Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший.

«Аватар» снова сделал историю

Ключевым вкладом в рекорд стал новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», который собрал более 1,23 миллиарда долларов в мировом прокате. Третья часть франшизы доказала, что мир Пандоры по-прежнему остается мощным культурным и коммерческим феноменом, а образ Нейтири — одним из самых узнаваемых в современном кино.

Marvel, который принёс миллиарды

Однако успех Салданы не ограничивается «Аватаром». Огромную роль сыграли проекты киновселенной Marvel, где актриса воплотила образ Гаморы. Фильмы «Стражи Галактики» и «Мстители» стали глобальными хитами и превратили ее в одну из самых востребованных актрис XXI века.

Признание критиков

Коммерческий триумф сопровождается и профессиональными наградами. В прошлом году Зои Салдана получила «Оскар» за роль в музыкальной драме «Эмилия Перес» — проекте, который критики назвали одной из самых смелых и нестандартных работ в ее карьере.

источник

#награды #Голливуд #успех
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
