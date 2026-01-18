Baltijas balss logotype
Секреты роста человека: когда и почему мы растем быстрее всего 0 201

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты роста человека: когда и почему мы растем быстрее всего

У каждого был такой одноклассник (а может, это были вы), который летом перед девятым классом резко вырос на целую голову. Все люди растут скачкообразно, но какой период в нашей жизни самый быстрый и почему эта скорость меняется с возрастом?

Можно подумать, что пик скорости роста приходится на подростковый возраст. Но нет.

Рост — это результат деления и увеличения клеток в эпифизарных пластинках, хрящевых зонах длинных костей. Этот процесс регулируется гормонами: в основном гормоном роста (соматотропином), вырабатываемым гипофизом, тиреоидными гормонами, синтезируемыми щитовидной железой, и половыми стероидами (андрогенами и эстрогенами). Именно их активность определяет, насколько быстро и как долго человек растет.

Скорость роста человека в разные периоды жизни

Самый высокий темп роста наблюдается в первый год жизни. Младенец за это время может вырасти почти на 30 сантиметров — и это более чем в два раза превышает скорость даже самых резких скачков роста в подростковом возрасте. Более того, по словам учёных, у девочек в 18 месяцев рост составляет почти 50% от роста взрослой женщины!

Затем темпы заметно замедляются: с 4 лет и до полового созревания ребёнок вырастает примерно на 5–7 сантиметров в год.

Следующий резкий скачок происходит в период полового созревания. Причём девочки, как правило, встречаются с ним раньше мальчиков: в это время подростки могут вырастать на 8–10 сантиметров в год, а в некоторых случаях — даже больше.

Однако за такие скачки роста приходится дорого платить: во время быстрого темпа роста кости становятся слабее и более подверженными повреждениям. Сначала кости растут, а только потом минерализируются — и на этот процесс может уйти до девяти месяцев. Именно поэтому подростки часто страдают от переломов. Плюс ко всему, и мышцам, и сухожилиям требуется до девяти месяцев, чтобы догнать растущие кости — и это может привести к ещё одному типу травм, особенно повреждениям подвержены колени и поясница.

После завершения полового созревания зоны роста в костях закрываются, обычно это происходит к 16–18 годам у девушек и к 18–21 году у юношей. С этого момента рост в длину прекращается, и человек больше не становится выше.

Интересно, что во взрослом возрасте рост человека может незначительно колебаться в течение суток. Утром человек обычно на 1–2 сантиметра выше, чем вечером — всё дело в межпозвоночных дисках, которые за ночь могут расправляться, а в течение дня сжиматься под действием силы тяжести.

На скорость роста влияют различные факторы

И в первую очередь это гормоны и генетика. Кроме того, важно, какого стиля питания придерживается человек, достаточно ли макро- и микроэлементов он получает из пищи, занимается ли физической активностью, каково его состояние здоровья и в каких условиях он проживает.

Что растет в первую очередь

Первым делом рост наблюдается в конечностях — ступнях и кистях. Затем начинается удлинение рук и ног, а туловище растет последним. Если ребёнок развивается поздно, иногда туловище так и не догоняет остальные части тела — по словам учёных, данная особенность может быть преимуществом в таких видах спорта, как балет или гимнастика, поскольку у таких детей линейное телосложение и более длинные ноги.

Источник

Читайте нас также:
#медицина #наука #развитие #подростки #гормоны #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
