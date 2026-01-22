Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дэвид Бекхэм высказался о разногласиях со старшим сыном 0 302

Lifenews
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дэвид Бекхэм высказался о разногласиях со старшим сыном

После резких заявлений Бруклина Бекхэма о давлении и контроле со стороны родителей, Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию и подчеркнул: ошибки — часть взросления детей.

Конфликт в семье футболиста и дизайнера длится с 2022 года. На Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-футболист дал сдержанное интервью CNBC, где косвенно затронул тему разногласий с 26-летним Бруклином.

«Я всегда говорил о социальных сетях и их влиянии… как в хорошем, так и в плохом смысле», — отметил Бекхэм, отказавшись давать прямые комментарии по поводу семейного конфликта.

Ранее Бруклин опубликовал серию сторис, в которых заявил, что родители контролировали его жизнь и пытались влиять на отношения с супругой Николой Пельтц. По его словам, «семья ценит неискреннюю публичность больше, чем настоящие отношения» и «любовь измеряется постами в соцсетях».

Дэвид подчеркнул, что не считает разногласия непреодолимыми: «Они совершают ошибки, но детям позволено ошибаться. Так они учатся». По данным британских СМИ, Виктория Бекхэм также отказалась комментировать ситуацию, а близкие к семье источники надеются на примирение.

Бруклин и Никола Пельтц поженились весной 2022 года. После свадьбы отношения с родителями ухудшились: супруги перестали появляться на семейных мероприятиях и, по информации СМИ, полностью прекратили общение с Дэвидом и Викторией.

Источник

Читайте нас также:
#родители #социальные сети #семья #отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Мэтт с женушкой Лучианой и доченьками Изабеллой, Джиа и Стеллой. Иконка видео
Изображение к статье: А когда-то сын королевы Елизаветы купался во всеобщем внимании. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео