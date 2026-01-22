После резких заявлений Бруклина Бекхэма о давлении и контроле со стороны родителей, Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию и подчеркнул: ошибки — часть взросления детей.

Конфликт в семье футболиста и дизайнера длится с 2022 года. На Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-футболист дал сдержанное интервью CNBC, где косвенно затронул тему разногласий с 26-летним Бруклином.

«Я всегда говорил о социальных сетях и их влиянии… как в хорошем, так и в плохом смысле», — отметил Бекхэм, отказавшись давать прямые комментарии по поводу семейного конфликта.

Ранее Бруклин опубликовал серию сторис, в которых заявил, что родители контролировали его жизнь и пытались влиять на отношения с супругой Николой Пельтц. По его словам, «семья ценит неискреннюю публичность больше, чем настоящие отношения» и «любовь измеряется постами в соцсетях».

Дэвид подчеркнул, что не считает разногласия непреодолимыми: «Они совершают ошибки, но детям позволено ошибаться. Так они учатся». По данным британских СМИ, Виктория Бекхэм также отказалась комментировать ситуацию, а близкие к семье источники надеются на примирение.

Бруклин и Никола Пельтц поженились весной 2022 года. После свадьбы отношения с родителями ухудшились: супруги перестали появляться на семейных мероприятиях и, по информации СМИ, полностью прекратили общение с Дэвидом и Викторией.

