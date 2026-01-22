Практически полностью ослепший Элтон Джон постепенно уходит от публичной жизни, сосредотачиваясь на семье и творчестве. По словам инсайдера, этот этап жизни стал для него «совершенно душераздирающим».

Музыка как опора

Друзья артиста отмечают, что перемены даются ему тяжело. Яркая, насыщенная событиями жизнь осталась в прошлом, и именно занятия музыкой помогают ему легче переживать нынешние дни. «Элтон больше не может воспринимать музыку так, как раньше, визуально или физически, поэтому звук приобрел для него ещё более глубокий смысл», — рассказал источник.

Воспоминания и прощальные моменты

Несмотря на уход от публичности, воспоминания становятся для музыканта особенно сильными. «В то же время воспоминания кажутся ему громче, чем когда-либо», — добавил собеседник. Ранее сообщалось, что Элтон Джон готовится к смерти и начал дарить прощальные подарки близким, включая ожерелье, изготовленное из собственных костей после операции на колене.

Источник