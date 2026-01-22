В США ведётся около 60 судебных процессов, в которых создатели и правообладатели подают иски против компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта.

Около 800 деятелей искусства подписали открытое письмо, в котором технологические компании обвиняются в «краже» защищённых авторским правом произведений для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Среди подписантов письма писатели, музыканты и актёры, в том числе Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, группа R.E.M. и создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. Письмо опубликовано движением Stealing Isn't Innovation кампании Human Artistry Campaign.

Письмо требует от компаний переходить к «этичным» партнёрствам вместо «кражи».

Компании, работающие с ИИ, сталкиваются с многочисленными исками о нарушении авторских прав из-за несанкционированного использования защищённых произведений для обучения моделей; результаты этих дел пока неоднозначны.

«Американское творческое сообщество вызывает зависть во всём мире и создаёт рабочие места, обеспечивает экономический рост и экспорт», говорится в открытом письме.

«Но вместо того чтобы уважать и защищать этот ценный актив, некоторые крупнейшие технологические компании, многие из которых финансируются частными инвестиционными фондами и другими инвесторами, используют работы американских авторов для создания платформ ИИ без разрешения и в обход законодательства об авторском праве».

В США сейчас рассматривается около 60 исков, по которым создатели и правообладатели судятся с компаниями в сфере ИИ. Подобные дела идут и в Европе.

Компании обучают свои модели, загружая в системы огромные массивы данных, включая тексты, изображения, музыку и видео. Эти модели извлекают закономерности из этих данных, чтобы затем генерировать новый контент.

Однако значительная часть таких материалов массово собирается в интернете без разрешения правообладателей, включая книги, статьи, произведения искусства, фотографии и музыку. Компании утверждают, что это подпадает под «добросовестное использование», тогда как деятели искусства настаивают, что речь идёт о несанкционированном копировании, подрывающем их доходы и права интеллектуальной собственности.

В 2024 году OpenAI столкнулась с критикой со стороны Скарлетт Йоханссон после того, как функция Advanced Voice звучала похоже на её голос из фильма 2013 года «Она». Юридические представители Йоханссон направили в OpenAI письма с утверждением, что компания не имеет права использовать голос, напоминающий её. Впоследствии OpenAI приостановила голос «Sky».