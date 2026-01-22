Илон Маск назвал двоих из своих детей уникальными именами, вдохновившись фильмом и игровой вселенной. Четырёхлетние близнецы Страйдер и Азур получили свои имена не случайно: каждое несёт особый смысл и отсылает к культурным источникам, важным для семьи миллиардера.

Происхождение имён

Сына Маск назвал в честь прозвища персонажа Арагорна из «Властелина колец» и индийского физика-лауреата Нобелевской премии Субраманьяна Чандрасекара, отдавая дань происхождению матери ребёнка. Дочь получила имя по мотивам «самого могущественного заклинания» из компьютерной игры Elden Ring.

Маск известен своей склонностью давать детям необычные имена. Например, пятилетнего сына от певицы Граймс он назвал X Æ A-12, сокращённо — Экс.

Семейная жизнь и дети

От Зилис у Маска есть ещё двое детей, от Граймс — трое, а также пятеро детей от первого брака. С одним из старших детей Маск прекратил общение после его трансперехода. Недавно бизнесмен заявил о намерении отсудить ребёнка у блогерши Эшли Сент-Клэр после её комментариев о трансгендерах.

Ранее Маск планировал построить «семейный комплекс» для детей и матерей, а также выражал готовность делиться своей спермой с желающими, что поддерживает и его бизнес-партнёр Павел Дуров.

