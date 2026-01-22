Знаменитый продюсер сидит под санкциями, а тут еще лишают работы.

Развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) способно вытеснить живую музыку. Такое предположение сделал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он обратил внимание на растущую популярность синтетических голосов и цифровых персонажей, созданных с помощью ИИ. Продюсер полагает, что технологии могут эффективно имитировать звучание популярных исполнителей, однако искусственному интеллекту не хватает человеческой энергии и эмоций, необходимых для настоящего искусства.

— Я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость, — отметил продюсер.

Тем не менее, Пригожин предполагает, что публичный интерес к виртуальным музыкантам скоро угаснет, уступив место традиционным формам музыкального творчества, сообщает Общественная Служба Новостей.

Иосиф Игоревич Пригожин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс». Бывший ведущий шоу «Звёзды сошлись» на НТВ совместно с Лерой Кудрявцевой.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционный список Украины, так как «распространяет нарративы в соответствии с кремлёвской пропагандой для целей оправдания действий России». Ранее Пригожин был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии на Украине.

20 июля 2023 года вместе со своей супругой был включён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения России в Украину».