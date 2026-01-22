Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Муж певицы Валерии боится, что не с чего будет кормить семью 0 630

Lifenews
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

ФОТО: Youtube

Знаменитый продюсер сидит под санкциями, а тут еще лишают работы.

Развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) способно вытеснить живую музыку. Такое предположение сделал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он обратил внимание на растущую популярность синтетических голосов и цифровых персонажей, созданных с помощью ИИ. Продюсер полагает, что технологии могут эффективно имитировать звучание популярных исполнителей, однако искусственному интеллекту не хватает человеческой энергии и эмоций, необходимых для настоящего искусства.

— Я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость, — отметил продюсер.

Тем не менее, Пригожин предполагает, что публичный интерес к виртуальным музыкантам скоро угаснет, уступив место традиционным формам музыкального творчества, сообщает Общественная Служба Новостей.

Иосиф Игоревич Пригожин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс». Бывший ведущий шоу «Звёзды сошлись» на НТВ совместно с Лерой Кудрявцевой.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционный список Украины, так как «распространяет нарративы в соответствии с кремлёвской пропагандой для целей оправдания действий России». Ранее Пригожин был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии на Украине.

20 июля 2023 года вместе со своей супругой был включён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения России в Украину».

Читайте нас также:
#санкции #искусственный интеллект #музыка #технологии #семья #Пригожин #Валерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Изображение к статье: Дэвид Бекхэм высказался о разногласиях со старшим сыном
Изображение к статье: Мэтт с женушкой Лучианой и доченьками Изабеллой, Джиа и Стеллой. Иконка видео
Изображение к статье: А когда-то сын королевы Елизаветы купался во всеобщем внимании. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео