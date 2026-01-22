Эндрю всегда отрицал обвинения, но выплатил миллионы в рамках мирового соглашения.

Рабочие устанавливают Sky TV и новый забор безопасности вокруг заброшенной фермы, которая, как полагают, станет следующим домом Эндрю Маунтбаттена-Виндзора. Ферма Марш на территории поместья короля Сандрингем в Норфолке проходит реконструкцию в преддверии прибытия бывшего герцога, который готовится покинуть Роял Лодж перед своим 66-летием в следующем месяце. Инженеры Sky были замечены на лестницах у стен кирпичного здания в Волфертоне, всего в двух милях к западу от Сандрингемского дома монарха, пишет Daily Mail.

По периметру участка возвели деревянную баррикаду высотой шесть футов, заменив хлипкий проволочный забор, который ранее обеспечивал хороший обзор с дороги.

На видео были замечены рабочие, использующие экскаватор JCB для установки охранного освещения на стенах, а на гравийной подъездной дорожке стоял фургон местной охранной фирмы.

В течение всей недели команда из как минимум шести человек трудилась в условиях холода и дождя.

Предполагается, что все эти изменения были внесены в преддверии переезда Эндрю в дом после того, как он в октябре вернул аренду компании Royal Lodge, где сегодня утром были замечены грузовики для переезда.

В конце этого месяца он сначала переедет во временное, меньшее по размеру жилье в поместье короля Норфолка.

Друг Эндрю рассказал газете The Sun: «Он наконец-то решил, что ему нужно двигаться дальше, поэтому он съезжает раньше, чем планировалось, и начнет все заново к концу месяца, или, по крайней мере, до своего дня рождения в феврале. Он и Сара впервые за почти 20 лет пойдут каждый своим путем».

Ферги проживает со своим опозоренным бывшим мужем в особняке, внесенном в список объектов культурного наследия II категории, с 2008 года, несмотря на то, что развелась с ним в 1996 году.

Бывшая герцогиня, которая однажды сказала Daily Mail: «Мы самая счастливая разведенная пара в мире. Мы разведены друг с другом, а не друг с другом».

По имеющимся данным, она продолжает поиски нового жилья, и, как стало известно, рассматривает вариант приобретения «пристройки для бабушки» в Котсуолдсе рядом с принцессой Беатрис или переезда в Португалию с принцессой Евгенией.

Эндрю был вынужден покинуть Королевскую ложу и уйти из общественной жизни из-за разрастающегося скандала, связанного с его отношениями с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Вирджиния Джуффре, одна из жертв Эпштейна, заявила, что в возрасте 17 лет ее трижды принуждали к сексу с Эндрю.

Эндрю всегда отрицал обвинения, но выплатил миллионы в рамках мирового соглашения госпоже Джуффре, которая скончалась в апреле прошлого года.

В прошлом году всплыли электронные письма, которые показали, что Эндрю поддерживал отношения с Эпштейном дольше, чем он признавал, а также что тогдашний принц встречался с госпожой Джуффре, несмотря на его утверждения об обратном.

Под давлением своего брата, короля Карла, Эндрю отказался от своих титулов, а в ноябре его окончательно лишили статуса принца.