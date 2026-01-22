Baltijas balss logotype
Собчак задолжала 20 000 евро, а собирается к нам, на Запад

Lifenews
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собчак задолжала 20 000 евро, а собирается к нам, на Запад

Несколько лет назад она могла бы заработать такие смешные бабки за 1 вечер.

Телеведущая Ксения Собчак анонсировала поездку в Европу и выразила связанную с ней надежду. Как призналась журналистка в своем Telegram-канале, она рассчитывает, что добираться туда из России станет удобнее после 2026-го года.

К публикации журналистка прикрепила видео, на котором она танцует на концерте артиста Валерия Леонтьева под песню «Дельтаплан».

«Мой дельтаплан готов лететь дальше, и не в Москву пока. А в хитропостроенную систему командировок. Потому что сейчас через Таиланд в Европу все равно удобнее, чем через Москву. Но, надеюсь, это последний такой год», — написала телеведущая.

Ранее Собчак отреагировала на обвинения в том, что у гостей ее интервью были проблемы после выхода их разговора. Она заявила, что многие из ее героев не хотели брать на себя ответственность за то, что сказали в ходе беседы.

До этого ведущая рассказала, во сколько встает по утрам. Собчак призналась, что просыпается не раньше 10:30, что считает роскошью.

1142.jpg

Между тем, телеведущей и предпринимателю предстоит разобраться с налоговой задолженностью в размере около 1,9 миллиона рублей (около 20 000 евро). Сумма накопилась у общества с ограниченной ответственностью «Манила», связанного с ресторанным бизнесом Собчак, пишет «Звездач».

Как сообщает Telegram-канал, проект изначально запускался совместно с бизнесменом Антоном Пинским. Однако 18 ноября прошлого года он вышел из числа учредителей компании, после чего вопросы по финансовым обязательствам предприятия, вероятно, легли на Собчак.

Ранее канал сообщил, что ресторан ООО «ФИШ», соучредительницей которого якобы является журналистка Ксения Собчак, должен выплатить налоговой 1,3 миллиона рублей. Других деталей канал не привел.

#Таиланд #Европа #Ксения Собчак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
