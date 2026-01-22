Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Старший сын Бекхэмов обрушился с критикой на родителей: «Фасад безупречности треснул» 0 237

Lifenews
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старший сын Бекхэмов обрушился с критикой на родителей: «Фасад безупречности треснул»

Бруклин Бекхэм выступил с откровениями о многолетнем контроле и манипуляциях со стороны Дэвида и Виктории Бекхэм, раскрывая конфликты вокруг себя и жены Николы Пельтц. По словам 26-летнего наследника, родители создавали образ «идеальной семьи» в соцсетях и пытались управлять его жизнью, что вызвало бурную реакцию СМИ и пользователей.

Что рассказал Бруклин

Бекхэм обвинил родителей в контроле и манипуляциях, включая попытки заставить его отказаться от прав на имя перед свадьбой и отказ Виктории шить платье для Николы. Он заявил, что не желает примирения и намерен защищать семью жены.

Реакция СМИ и соцсетей

Западные таблоиды назвали признания Бруклина «шокирующими» и «сенсационными». В соцсетях мнения разделились: одни называют его «неблагодарным», другие — верят и поддерживают, считая, что «фасад безупречности треснул».

Последствия для семьи

Скандал может повлиять на репутацию семьи и личный бренд Виктории Бекхэм. Бруклин уже дистанцировался от родителей, ограничив общение только через адвокатов, а также отошёл от младших братьев. Эксперты отмечают параллель с историей принца Гарри, подчеркнув возможность документальных проектов о семье Бекхэмов в будущем.

Источник

Читайте нас также:
#родители #семья #отношения #соцсети #манипуляции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Дэвид Бекхэм высказался о разногласиях со старшим сыном
Изображение к статье: Мэтт с женушкой Лучианой и доченьками Изабеллой, Джиа и Стеллой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео