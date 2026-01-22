Бруклин Бекхэм выступил с откровениями о многолетнем контроле и манипуляциях со стороны Дэвида и Виктории Бекхэм, раскрывая конфликты вокруг себя и жены Николы Пельтц. По словам 26-летнего наследника, родители создавали образ «идеальной семьи» в соцсетях и пытались управлять его жизнью, что вызвало бурную реакцию СМИ и пользователей.

Что рассказал Бруклин

Бекхэм обвинил родителей в контроле и манипуляциях, включая попытки заставить его отказаться от прав на имя перед свадьбой и отказ Виктории шить платье для Николы. Он заявил, что не желает примирения и намерен защищать семью жены.

Реакция СМИ и соцсетей

Западные таблоиды назвали признания Бруклина «шокирующими» и «сенсационными». В соцсетях мнения разделились: одни называют его «неблагодарным», другие — верят и поддерживают, считая, что «фасад безупречности треснул».

Последствия для семьи

Скандал может повлиять на репутацию семьи и личный бренд Виктории Бекхэм. Бруклин уже дистанцировался от родителей, ограничив общение только через адвокатов, а также отошёл от младших братьев. Эксперты отмечают параллель с историей принца Гарри, подчеркнув возможность документальных проектов о семье Бекхэмов в будущем.

Источник