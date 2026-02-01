Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружен способ выявления серьезного поражения мозга до появления симптомов 0 456

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен способ выявления серьезного поражения мозга до появления симптомов
ФОТО: Unsplash

Болезнь Паркинсона можно выявить по анализу крови до появления симптомов.

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции выявили биомаркеры болезни Паркинсона, которые можно обнаружить в крови на самых ранних этапах заболевания — еще до появления выраженных двигательных симптомов и серьезного повреждения мозга. Исследование опубликовано в npj Parkinson's Disease.

Исследование показало, что в начальной фазе Паркинсона в организме активируются специфические биологические процессы — системы восстановления повреждений ДНК и клеточного стресс-ответа. Эти процессы оставляют характерный «след» в активности генов, который можно зафиксировать с помощью анализа крови. Примечательно, что такие сигналы присутствуют только на ранней стадии заболевания и исчезают по мере его прогрессирования.

Используя методы машинного обучения, исследователи смогли отличить этот молекулярный профиль как от показателей здоровых людей, так и от данных пациентов с уже развившимися симптомами. Это особенно важно, поскольку к моменту появления классических признаков Паркинсона — тремора, скованности и нарушений движений — значительная часть нейронов уже необратимо повреждена.

Авторы работы считают, что в перспективе такие находки могут лечь в основу массовых скрининговых тестов на основе анализа крови — доступного и недорогого инструмента ранней диагностики. По их оценке, первые клинические испытания подобных тестов в системе здравоохранения могут начаться в течение ближайших пяти лет, а в дальнейшем результаты исследования могут помочь и в разработке новых методов терапии, направленных на замедление или предотвращение развития болезни.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чудненькое побережье тут повсюду. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: «Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать» - Божена Рынска взъелась на свою «новую родину»
Изображение к статье: Главной наследницей Джеффри Эпштейна оказалась стоматолог из Беларуси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео